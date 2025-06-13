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Ankara'daki zirvede ne görüşüldü? Bakan Fidan: Ülkemizi ilgilendiren senaryolara göre tedbirleri aldık

Ankara'daki zirvede ne görüşüldü? Bakan Fidan: Ülkemizi ilgilendiren senaryolara göre tedbirleri aldık

18:4113/06/2025, Cuma
G: 13/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in İran'a saldırısının ardından Ankara'da düzenlenen güvenlik zirvesine ilişkin açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in İran'a saldırısının ardından Ankara'da düzenlenen güvenlik zirvesine ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in İran’a yönelik saldırısını “bölgeyi daha da istikrarsızlığa iten tehlikeli bir adım” olarak değerlendirdi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın süreci yakından takip ettiğini ve ilgili kurumlara gerekli talimatları verdiğini açıkladı. Gelişmelerin ilk anından itibaren İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle temasta olduklarını belirten Fidan, savaş yerine diplomasinin çözüm olması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın; İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Ankara'da kritik güvenlik zirvesi gerçekleştirdi.

İsrail saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımaları için düzenlenen zirve sonrası Bakan Fidan, X hesabından paylaşımda bulundu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm tedbirler alındı"

Kritik toplantının detaylarını paylaşan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bilgilendirildiğini söyledi.

İlgili kurumların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Türkiye'yi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri aldığını ifade eden Fidan, "Gazze’de insanlık dramına yol açan, Lübnan’ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye’yi işgale yönelen ve bugün de İran’ı hedef alan İsrail’in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir." dedi.

"Güvenlik riskleri karşısında gerekli tedbirler en üst düzeyde alınmıştır"

Bölgede artan gerginliğin, dikkatleri Gazze'deki soykırımdan başka yöne çekmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntem olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, diplomasinin savaşın tek alternatifi olduğunu da ifade ederek, "Ülkemiz, bölgemizde yaşanan güvenlik riskleri karşısında gerekli tedbirleri en üst düzeyde almıştır." dedi.

Zirveye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Fidan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve diğer yetkililerimiz ile bir araya gelerek İsrail’in İran’a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreci ve muhtemel yansımalarını değerlendirdik.

Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren gelişmeleri yakından takip etmekte ve bilgilendirilmektedir. İlgili kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, ülkemizi ilgilendiren olası senaryolara göre gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

Gelişmelerin başından bu yana İran, Irak, Ürdün ve ABD gibi pek çok ülkeyle yakın temas halindeyiz.

Gazze’de insanlık dramına yol açan, Lübnan’ı istikrarsızlığa sürükleyen, Suriye’yi işgale yönelen ve bugün de İran’ı hedef alan İsrail’in, bölgeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik stratejisinden bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir.

Bölgemizde giderek artan gerginliğin, dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan başka yöne çekmesine izin vermemeliyiz. ABD Başkanı Sayın Trump’ın nükleer müzakerelere ilişkin başlattığı sürecin ilerletilmesi, nükleer anlaşmazlığın yol açtığı ihtilafın çözülmesi için tek yöntemdir.

Diplomasi, savaşın tek alternatifidir.

İsrail’in İran’a yönelik saldırısı akabinde ilgili tüm kurumlarımızla yaşanan gelişmeleri bütün boyutlarıyla ele aldık, gerekli değerlendirmeleri yaptık. Bu süreçte kurumlarımız kendi muhataplarıyla yakın temas içerisinde gelişmeleri takip etmektedir.

Ülkemiz, bölgemizde yaşanan güvenlik riskleri karşısında gerekli tedbirleri en üst düzeyde almıştır."



#Hakan Fidan
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