Aşevinde yarış atı kavurması!

04:0013/03/2026, Cuma
G: 13/03/2026, Cuma
Kavurmadan çıkan cismin yarış atlarına takılan “elektronik kimlik çipi” olduğu belirlendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait aşevinden alınan kavurmada, at eti tespit edildi. Olay, bir vatandaşın kavurmadaki çipi fark etmesiyle ortaya çıktı.

Mersin’in Yenişehir ilçesinde belediyeye ait yemek dağıtım noktasından et kavurma alan bir vatandaş, tabağında yabancı bir cisim olduğunu fark etti. Şikayet üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmelerde kavurmadan çıkan cismin yarış atlarına takılan “elektronik kimlik çipi” olduğu belirlendi.

213 KİLO KAVURMA İMHA EDİLDİ

Olayın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde resmi denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında 3 Şubat ve 4 Şubat tarihlerinde üretilen kavurmadan numuneler alınarak Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi.

Laboratuvar analizleri sonucunda her iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Analiz sonuçlarının ardından aşevinde 4 Şubat 2026 tarihinde üretilen 213 kilogram kavurma imha edildi.

BELEDİYE AŞEVİ TAĞŞİŞ LİSTESİNDE

Aşevine et tedarik ettiği belirtilen işletmelerden de numuneler alınarak inceleme yapıldı ancak bu numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontrollerin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” listesinde kamuoyuna duyuruldu. Yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.



#At eti
#Mersin Büyükşehir Belediyesi
#İftar
#Aşevi
