Ayılar bu kez belediye başkanının evine girdi

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kış aylarında yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan ayılar, yayla evlerine girerek yiyecek arıyor. Evlerin kapı ve pencerelerini kırarak içeri giren ayılar ortalığı adeta savaş alanına çeviriyor. Karların erimesi ile yayla evlerine dönen bölge sakinleri ise karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına dönüyor. Evlerin kapıları kırılmış, pencereler parçalanmış ve ev içindeki eşyalarını zarar görmüş halde bulan yayla sakinlerinin maddi hasarı büyük boyutlara ulaştı.

Başkan Çebi'nin evine ayı girdiğini fark eden yöre sakinlerinde Yalçın Çebi, çektiği görüntü ile ayının torpil yapmayarak belediye başkanın evine de girdiğini söyledi. Çebi, "Ayıya torpil işlemiyor. Coşkun başkanın evine de girmiş. Torpil morpil yok. Buraları hep yıkmış. Torpil işlemiyor. Bunlara yazın et attığım için benim oraya girmedi. Burası yıkılmış" ifadelerini kullandı.