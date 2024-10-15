AYM'den bir tepki çeken karar daha: Bebek katili Öcalan lehine slogana 'ifade özgürlüğü' kılıfı

Anayasa Mahkemesi kararında, bir marş yoluyla aktarılan düşüncelerin rahatsız edici ya da kışkırtıcı bulunmasının, kişinin ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmayacağını belirtti. Mahkeme, Tekin’in cezalandırılmasının ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu, bu tür öznel değerlendirmelerle insanların düşüncelerini açıklamalarının engellenmesinin temel haklara zarar verdiğini vurguladı. Mahkeme, Tekin'e verilen cezanın toplumun genel yararını gözeten bir gerekliliğe dayanmadığını ve Anayasa’nın 26. maddesi ile koruma altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.