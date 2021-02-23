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İSTANBUL

​Aynı acıyı hissettik​

Aynı acıyı hissettik

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Dibek Mahallesi kırsalında şehit edilen Mazlum Gözenoğlu’nun babası Hüseyin Gözenoğlu Yeni Şafak’a konuştu. Gara’da yaşananların yüreğini yaktığını söyleyen Gözenoğlu, PKK militanlarının “Biz yapmadık” açıklamalarına da tepki gösterdi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Hüseyin Gözenoğlu (Ortada)
Hüseyin Gözenoğlu (Ortada)

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Dibek Mahallesi kırsalında şehit edilen Mazlum Gözenoğlu’nun babası Hüseyin Gözenoğlu Yeni Şafak’a konuştu. Gara’da yaşananların yüreğini yaktığını söyleyen Gözenoğlu, PKK militanlarının “Biz yapmadık” açıklamalarına da tepki gösterdi. Bu açıklamalarla korkunç olayın devlete yıkılmaya çalışıldığına işaret eden Gözenoğlu, “Benim oğlum da aynı o çocuklar gibi kafasından tek kurşunla şehit edildi. Elinde silah yoktu, metresi, kalemi vardı. Bu iki eylem arasında hiçbir fark yok. PKK bu taktiği kullanarak ocaklara ateş düşürüyor” dedi.

Şehit Mazlum Gözenoğlu

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FAİLİ TANIYORUZ

  • Oğlunun PKK tarafından infaz edildiğini aktaran Gözenoğlu, “Benim oğlumu hedef aldılar, kafasına sıkarak öldürdüler. Bu kanlı eylemi de üstlendiler. Gara’daki katliamı üstlenmiyorlar. GARA’da farklı bir amacın peşindeler. Devleti zor durumda bırakmak ve aileleri istismar etmek için üstlenmiyorlar. Kafadan tek kurşun PKK’nın infaz şeklidir, bunların tarzı budur. Benim oğlumu da böyle katlettiler. Riyakarlık yapmasınlar, biz faili tanıyoruz” diye konuştu. Gözenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Gara’daki katliamı duyduktan sonra oğlumda yaşadığım acının aynısını hissettim. Bu acının tarifi yok. Gara’daki olayı duyduğumda oğlumun katledilişini duyduğum zaman ne hissettiysem aynısını hissettim. Benim torunlarımın baba özlemi bitmedi. Büyük torunum hala ‘babam bana kek alacaktı’ diye ağlıyor. O aileler de aynısını yaşadı. Allah bunları kahretsin.”

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