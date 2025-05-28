Ayvalık'ın Maden Adası'nda mahsur kalan vatandaşları Sahil Güvenlik kurtardı

Mahsur kalan vatandaşların bilgisini alan Sahil Güvenlik hemen harekete geçerek KB-11 ve KB-4305 ve bir dalış timiyle olay yerine gitti. Sahil Güvenlik Botları tarafından bölgede mahsur kalan ve geri dönemeyen 27 doğa yürüyüşçüsü vatandaş, Alibey Adası Sahil Güvenlik Komutanlığı İskelesi'ne getirilerek operasyon sonlandırıldı.