Bakan Fidan: Bosna ve Hırvatistan arasındaki ilişki bölgede kalıcı barış ve istikrar için hayati önem taşıyor

Konakoviç, “Türkiye, Bosna Hersek'in gerçekten dost ve kardeş olarak gördüğü bir ülke. Özel ilişkilerimiz var. Geleneksel ve tarihi, köklü ilişkilerimiz var. Her iki ülkeyle de mükemmel seviyede ekonomik ve ticari ilişkilerimiz olduğunu da ifade etmek istiyorum. Bunlar ortak geleceğimiz için son derece önemli” dedi. Yeni fırsatları değerlendirdiklerini belirten Konakoviç,
“Daha yakın iş birliği yapabileceğimiz alanları tartışıyoruz. Eğitim, ekonomi, altyapı, enerji, savunma sanayi gibi birçok farklı alanı değerlendiriyoruz ve bu anlamda gerçekten gelişme yönünde önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz.
Bu toplantıları hemen hemen her yıl düzenlemeye karar verdik eğer mümkün olursa. Bunun da önümüzdeki yıllarda devam edeceğine inanıyoruz. Bir araya gelmek, bilgi paylaşmak, son derce önemliydi. Bosna Hersek bölgenin istikrarının, bölgenin bir önceliği olduğunu düşünüyor. Sadece dış politika için değil, ama aynı zamanda birçok farklı bağlamda son derece önemli. Meslektaşım Gordan'ın ifade ettiği gibi ilk ziyaretim Hırvatistan, Karadağ ve bu bölgeyeydi.
Türkiye'yi yine Avrupa'nın bir parçası olarak, çok önemli bir ülke olarak görüyoruz
. Çok önemli komşuluk ilişkilerimiz var. Avrupa Birliği'ne önemli yatırım çalışmalarımız var. Bu da tabi ki toprak bütünlüğümüz ve egemenliğimiz için önemli. Ayrıca meslektaşlarıma
Srebrenitsa ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler'de alınan karar konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
Bu sadece herhangi bir kimseyi etkilemeyen, dünyanın geleceğini aslında etkileyen önemli süreçti. Ülkemiz için çok önemli bir süreç gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.