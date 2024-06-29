Bakan Fidan: Bosna ve Hırvatistan arasındaki ilişki bölgede kalıcı barış ve istikrar için hayati önem taşıyor

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Radman ise Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Toplantısı'nın 9. sunu gerçekleştirdiklerini hatırlatarak,

“Bir önceki toplantıyı Kasım 2020'de Türkiye'de, Antalya'da gerçekleştirmiştik. Bugün bu üçlü formatın yapıcı bir politik angajman için son derece yararlı olduğuna karar verdik. Karşılıklı güven tesis edilmesi ve ülkelerimiz arasında iş birliğinin arttırılması için bu son derece verimli bir format. Güvenli, istikrarlı ve refah içerisinde bulunan bir Batı Balkan bölgesinin Avrupa Birliği'ne üyelik perspektifiyle birlikte hepimizin ortak stratejik çıkarına katkıda bulunacağına karar verdik.

Aynı zamanda Hırvatistan'ın Avrupa Birliği Konseyi'nin Bosna Hersek'le katılım müzakerelerini başlatması kararının olumlu olduğunu değerlendirdiğini ifade ettim. Bu pozitif hava ümit ediyoruz ki korunur ve Bosna Hersek'le yapılacak olan hükümetler arası ilk konsey toplantısı çok kısa bir süre içinde gerçekleştirilir” ifadelerini kullandı. Bakan Radman,

“Halihazırda Sayın Bakan Hakan Fidan'la bu yılın Ocak ayında resmi ziyaretim sırasında çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Hırvatistan'ın Türkiye'nin çok önemli bir Avrupa Birliği ortağı ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak değerlendirdiğini, bir NATO müttefiki olarak gördüğünü ifade ettim.

Yine siyasi ilişkilerimizin giderek gelişmesi ve güçlendirilmesi hepimizi son derece memnun ediyor. Son 3 yıldır dinamik, çok verimli bir ilişkiyle devam ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Bakan Fidan'a Türkiye'nin bizim OECD üyeliği çerçevesindeki katkılarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin bu konudaki katkıları çok derece önemli olacaktır.

Yine çok önemli bazı alanlarda ekonomik iş birliği ve birçok farklı alanda önemli potansiyeller mevcut. Birçok Türk şirketi Hırvatistan'ı yatırım hedefi olarak görüyor ve çekici bir yatırım ülkesi olarak değerlendiriyor.