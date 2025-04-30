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Bakan Kurum Sazlıdere’deki TOKİ konutları üzerinden yapılan manipülatif söylemlere noktayı koydu: Araplara satılmadı, hepsi Türk vatandaşı

Bakan Kurum Sazlıdere’deki TOKİ konutları üzerinden yapılan manipülatif söylemlere noktayı koydu: Araplara satılmadı, hepsi Türk vatandaşı

12:2830/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bakan Murat Kurum, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bakan Murat Kurum, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sazlıdere’deki TOKİ konutlarının Kanal İstanbul ile bir ilgisi olmadığının altını çizdi. Kurum ayrıca, "Konutlar Araplara ya da herhangi bir ülke vatandaşına satılmış değil. Alanların hepsi ev sahibi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı." vurgusunu yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sazlıdere’deki TOKİ konutlarının Kanal İstanbul ile bir ilgisi olmadığının altını çizdi.


Bakan Kurum, “Hiçbir bağlantısı yok. O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz milletimize sosyal konut yapacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralar çekildi alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Herhangi bir ülke devleti vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. Orada 44 bin konut şu an İstanbul'da inşası devam ediyor. Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı, süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi, alakası yoktur. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratan konuyu başka alanlara çekme çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır” dedi.


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#Murat Kurum
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