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Bakan Yardımcısı Yılmaz, Irak Temsilciler Meclisi heyetiyle bir araya geldi

Bakan Yardımcısı Yılmaz, Irak Temsilciler Meclisi heyetiyle bir araya geldi

11:5611/04/2025, Cuma
DHA
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Bakan Yardımcısı Yılmaz, Irak Temsilciler Meclisi heyetiyle bir araya geldi.
Bakan Yardımcısı Yılmaz, Irak Temsilciler Meclisi heyetiyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak Temsilciler Meclisi Irak-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Cabbar Abbas Casim Kınani ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, ülkemizi ziyaret eden Irak Temsilciler Meclisi Irak-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Cabbar Abbas Casim Kınani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı" ifadelerini kullandı.

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