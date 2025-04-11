Bakan Yardımcısı Yılmaz, Irak Temsilciler Meclisi heyetiyle bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz, ülkemizi ziyaret eden Irak Temsilciler Meclisi Irak-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Cabbar Abbas Casim Kınani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı" ifadelerini kullandı.