Bakanlıktan Niğde'de koruma altındaki çocuğun ölümüne ilişkin iddialara açıklama: En ağır cezayı alacaklar

Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde hizmet alan 10 yaşındaki engelli M.Ç. rahatsızlandığı fark edilerek ambulans ile hastaneye sevk edilmiş; ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşanan acı olayla ilgili TBMM'de bazı Milletvekillerinin iddiaları üzerine açıklama yaptı.





10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Bakanlığın "İvedilikle müfettiş görevlendirdiği" belirtilen açıklamada, ihmali bulunan kurum personellerinin açığa alındığı vurgulandı.





Bakanlıkta çalışan 14 çalışan tutuklandı

Ayrıca, konunun derinlemesine incelenmesi için Bakanlık tarafından Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğu belirtilerek, araştırma sonucunda 14 kişinin tutuklandığı, 12 kişi hakkında adli sürecin devam ettiği hatırlatıldı.





Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;

"Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde hizmet almakta olan 2014 doğumlu engelli M.Ç. 22 Temmuz 2024 saat 20:00 sularında rahatsızlandığı farkedilerek ambulans ile hastaneye sevk edilmiş; ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve kaldırıldığı hastanede 22:00 sularında vefat etmiştir.





İnceleme başlatıldı

Olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hemen konuyla ilgili inceleme başlattı.





Özel ekip kuruldu

Merkezde bulunan kameraların hepsi görevlendirilen özel ekip tarafından saniye saniye geriye doğru izlendi. Saatlerce izlenen görüntüler tek tek belirlendi.





Bu sırada konunun derinlemesine incelenmesi, ihmali olanların belirlenmesi için Bakanlık avukatları tarafından hemen Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.





Bakanlık davaya müdahil oldu

Suç duyurusuyla birlikte idari soruşturmada açıldı. İhmali olanların belirlenebilmesi, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Bakanlık tarafından kuruluşta çalışan ve ihmali bulunan personeller hemen açığa alındı.





Bununla birlikte açılan davaya da Bakanlık olarak müdahil olundu. İhmali bulunanların en ağır cezayı alabilmeleri için Bakanlık yetkilileri davayı yakından takip ediyor.





O nedenle Bakanlığın olayı basından öğrendiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmıyor.





Ayrıca Bakanlık müfettişleri ve kurum yöneticileri yurt genelindeki kuruluşlara habersiz olarak denetim ve incelemelerde bulunmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.





Ne olmuştu?

Niğde Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 10 yaşındaki çocuğun şiddet gördüğü için yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü. İddialar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı soruşturma başlattı.



