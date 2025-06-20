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Balıkesir'deki orman yangınında 2'nci gün: 5 gözaltı

Balıkesir'deki orman yangınında 2'nci gün: 5 gözaltı

10:1720/06/2025, Cuma
DHA
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Balıkesir
Balıkesir

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde dün başlayan yangına müdahale 2'nci gününde devam ediyor. Bölgede günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı. Öte yandan bölgede biçerdöver ile hasat yaparken yangına sebep oldukları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'din Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar kırsal mahallesi yakınlarında ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine 1 uçak, 1 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder, 2 treyler ile 150 personel sevk edildi. Havanın kararmasıyla alevlere hava müdahalesi sonlandırılırken, gece boyunca karadan müdahale devam etti.

İkinci gününde yangına müdahale günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Beş kişi gözaltına alındı

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, ilk belirlemelere göre yangının tarlada biçerdöver ile hasat sırasında çıktığı bildirildi. Jandarma ekipleri, bölgede biçerdöver ile hasat yaparken yangına sebep oldukları iddiasıyla 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



#Balıkesir
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