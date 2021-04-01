Gündem Başıboş pitpull dehşeti Küçük kız ölümden döndü
KIRKLARELİ

Başıboş pitpull dehşeti: Küçük kız ölümden döndü

Kırıkkale'de başıboş gezen pitbull cinsi köpek, 8 yaşındaki küçük Nimet'e saldırdı. Bacağından yaralanan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Köpeğin sahibi gözaltına alınırken, 10 bin 434 lira da ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
Başıboş pitpull dehşeti: Küçük kız ölümden döndü
Küçük kızın hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olay, Merkez ilçesi Nenehatun Caddesi'nde meydana geldi. Arabalarına bakmak için babasıyla evden dışarı çıkan Nimet Savaş, sokakta başıboş gezen pitbul cinsi köpeği görünce korkarak paniğe kapıldı. Küçük kızın paniklemesinin ardından köpek, Savaş'a saldırdı. Köpek tarafından sol bacağından ısırılan çocuğun bağrışlarını duyan yakınları, Savaş'ı güçlükle köpekten kurtarabildi. Ailesi tarafından hastaneye götürülen ve bacağında 4 diş izi bulunan Nimet Savaş'a kuduz aşısı yapıldı. Savaş'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


"Çocuğum için travma oldu"

Arabaya bakmak için evlerinden dışarı çıktıklarını söyleyen baba İlker Savaş, köpeğin başıboş bir şekilde sokakta gezdiğini söyledi. Yaşanan olayı anlatan Savaş, "Pitbul köpeğinin gezdirilmesi, ağızlıksız gezdirilmesi yasak. Köpek başıboş bir şekilde geziyordu. O arada çocuk panikleyince köpek saldırıya geçti. Saldırınca da çocuk korktuğu için bağırdı. Emniyetten aradılar birazdan ifade vermeye gideceğiz. Çocuğun yaşadığı korku yetiyor, çocuk bunu aklından çıkaramayacak. Burada serum, iğne, kuduz aşısı yapıldı. Onu bekliyoruz" dedi.

Yine pitbull dehşeti: Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza
HAYAT
Yine pitbull dehşeti: Sokak köpeğine saldıran pitbull köpeklerinin sahibine 20 bin 868 lira ceza

Eyüpsultan Meydanı’nda pitbull dehşeti
OYNAT 00:59
Eyüpsultan Meydanı’nda pitbull dehşeti
Eyüpsultan Meydanı'nda pitbull cinsi köpek, sokaktaki bir kediye saldırdı. Yaralı kedi köpeğin elinden kurtarılırken, o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.


  • Gözaltına alınan köpeğin sahibi O.K.Y. hakkında 10 bin 450 lira para cezası ile adli ve idari işlem başlatıldı. Pitbul cinsi köpeğe de polis ekipleri tarafından el konuldu.

Antalya’da Pitbull dehşeti: Dişlerinin arasından zor kurtardılar
GÜNDEM
Antalya’da Pitbull dehşeti: Dişlerinin arasından zor kurtardılar

Hatay'da 'pitbull' dehşeti kamerada
OYNAT 00:47
Hatay'da 'pitbull' dehşeti kamerada
Hatay'da sahipsiz pitbull cinsi köpek, sokakta mahalle esnafının beslediği kediye saldırıp telef etti. Esnafın kediyi kurtarmak için müdahalesi yetersiz kalırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Abone Ol Google News
Son hali paylaşıldı

Son hali paylaşıldı

İşte Türkiye'nin en yüksek barajı.
Seferler durdu duraklar doldu

Seferler durdu duraklar doldu

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda yangın.
Terörist Mahir Çayanı anmayı unutmayan CHP yönetimi Şehit Savcı Mehmet Selim Kirazı es geçti

​2020 İnsan Hakları Raporu'nda yine gündeme getirip gözyaşı döktüler.
Bankada<br>parası olana iyi haber

Bankada
parası olana iyi haber

​Cumhurbaşkanı kararı ile iki ay daha uzatıldı.

​AK Partili vekil terör örgütünü lanetledi HDP'liler tepki gösterdi.

Sigarayı bırakana<br>ücretsiz verilecek

Sigarayı bırakana
ücretsiz verilecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.
Katliam gibi kaza!

Katliam gibi kaza!

Beş kişi hayatını kaybetti bir kişi ağır yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.