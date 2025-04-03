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Bayram tatilinin acı bilançosu: 5 günde yaşanan kazalarda 47 kişi öldü 5 bin 743 kişi yaralandı

Bayram tatilinin acı bilançosu: 5 günde yaşanan kazalarda 47 kişi öldü 5 bin 743 kişi yaralandı

11:253/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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5 günde yaşanan kazalarda 47 kişi öldü 5 bin 743 kişi yaralandı
5 günde yaşanan kazalarda 47 kişi öldü 5 bin 743 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde yollarda meydana gelen trafik kazalarında 13 kişi daha hayatını kaybetti. 5 günlük tatil süresinde hayatını kaybedenlerin sayısı 47 oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinin 5. gününde meydana gelen 583 trafik kazalarında 13 vatandaşımızın daha hayatını kaybettiğini, 959 vatandaşın ise yaralandığını bildirdi.


5 günde 47 kişi öldü, 5 bin 743 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47 oldu, 5 bin 743 vatandaşımız ise yaralandı.

  • "9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 5. günü 2 Nisan 2025 Çarşamba günü trafik ekiplerimizce;
  • 535.044 araç denetlendi.
  • 20.782 araca hız ve radar işlemi,
  • 36.258 araca ise diğer işlemler yapıldı.


#Bayram tatili
#Ali Yerlikaya
#kaza

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