Bayram tatilinin acı bilançosu: 5 günde yaşanan kazalarda 47 kişi öldü 5 bin 743 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı tatilinin 5. günü (Çarşamba) 583 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

⛔️ 13 vatandaşımız hayatını kaybetti,

⛔️ 959 vatandaşımız ise yaralandı.



13 canımızı daha kaybettik. Bir evladın gülüşü, bir annenin duası, bir babanın bekleyişi yarım kaldı. Lütfen trafik… pic.twitter.com/NCxUar4VMK