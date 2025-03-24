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Beyoğlu'nda tarihi pasajda yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Beyoğlu'nda tarihi pasajda yangın: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

12:5224/03/2025, Pazartesi
AA
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Suriye Pasajı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Beyoğlu'nda, tarihi Suriye Pasajı'nda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İstiklal Caddesi'nde bulunan pasajın 4. katındaki ikamette henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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#Beyoğu
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