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İstiklal Caddesi'nde tarihi Suriye Pasajı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

İstiklal Caddesi'nde tarihi Suriye Pasajı'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

13:5724/03/2025, Pazartesi
DHA
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Beyoğlu, Şişli, Fatih, Beşiktaş ve Bakırköy itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
Beyoğlu, Şişli, Fatih, Beşiktaş ve Bakırköy itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Suriye Pasajı'nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı ilk anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde bulunan tarihi Suriye Pasajı'nın 4'üncü katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Pasajdan dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih, Beşiktaş ve Bakırköy itfaiye ekipleri sevk edildi. İstiklal Caddesi'nde konuşlanan itfaiye ekipleri 3 farklı noktadan müdahale ettikleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıktığı ilk anlar ve ekiplerin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.






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