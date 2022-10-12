Bingöl'de Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun destekleriyle 'Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği' başladı

Kasapoğlu, geleneksel spor dallarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması için büyük çaba gösterdiklerini aktararak, şunları kaydetti:



\"Geleneksel spor dallarında dünyanın en geniş kapsamlı, en büyük katılımlı festivali haline gelen organizasyonumuzu bu yıl çok coşkulu bir şekilde düzenlemek bizler için apayrı bir heyecan ve gurur. 2016'dan bu yana Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliğinde onlarca ülkeden yüz binlerce ziyaretçi ile gerçekleşen bu festivalde geleneksel, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda pek çok faaliyete imza attık. Festival adeta bir kültür ve spor şenliğine dönüştü. Özellikle geleneksel sporların birleştirici gücü birlik ve kardeşlik bağlarımızın pekişmesi, toplumların birbirine daha da yakınlaşması için çok anlamlı bir vesile.





Dünya Etnospor Konfederasyonu, faaliyetlerine başladığı 2015'ten bu yana tüm gayretiyle geleneksel spor dallarımızın yaşatılması ve yaygınlaştırılması adına ciddi bir çabayı ortaya koyuyor. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Konfederasyonun tüm faaliyetlerinde her daim desteğimizle, katkımız ve iş birliğimizle yanlarında yer alıyoruz. Milli kimliğimizin en müstesna unsurlarından olan geleneksel spor dallarımızın uluslararası seviyede tanıtımının yapılması 11. Kalkınma Planı'mızda da yer aldı. Etnospor Kültür Festivali, bu amaca hizmet eden, gurur ve büyük heyecan duyduğumuz bir çalışma.\"