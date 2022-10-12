Gündem Bingölde Dünya Etnospor Konfederasyonunun destekleriyle Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği başladı
BİNGÖL

Bingöl'de Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun destekleriyle 'Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği' başladı

Genç ilçesinde Kaymakamlık ve Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun destekleriyle düzenlenen "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı. "Genç Sensin" sloganıyla ilçenin Kent Meydanı'nda 5 gün sürecek şenlikte, her yaştan katılımcı okçuluk, mas güreşi, mangala, ok savaşları, kol kapama, 9 ve 3 taş, topaç ve ebru gibi spor ve sanat dallarıyla buluşacak. Şenlik 14 Ekim'de sonra erecek.

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Haber Merkezi AA
Bingölde Dünya Etnospor Konfederasyonunun destekleriyle Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği başladı
Bingöl'de "Geleneksel Kültür ve Spor Şenliği" başladı.

Etkinliğin ilk gününde çocuklar çeşitli oyunları eğitmenler tarafından öğrenerek eğlenme fırsatı buldu.

Şenlikte Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu ve Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik de alandaki çeşitli oyunları oynadı.

Kaymakam Kaptanoğlu, yaptığı konuşmada, düzenledikleri etkinlikte yok olmaya yüz tutmuş birçok kültürel zenginliğin çocuklarla ve gençlerle buluşmasını amaçladıklarını söyledi.

Geleneksel sporları tanıtmak ve sevdirmek için bu şenliği gerçekleştirdiklerini anlatan Kaptanoğlu, çocukların ilk kez geleneksel oyunları oynayacağını belirtti.

Tarihi değerlerin korunması adına bir bilinç oluşmasını sağlayacaklarını ifade eden Kaptanoğlu, "Hemşerilerimizi keyifli vakit geçireceği yediden, yetmişe ailecek gelebileceği, herekse yönelik faaliyetlerin olacağı Genç Kent Meydanı’na bekliyoruz. Bu etkinliğin hazırlanmasında ve burada olmasında bize katkılarını ve desteklerini esirgemeyen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

5. Etnospor Kültür Festivali başladı
HAYAT
5. Etnospor Kültür Festivali başladı

5. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da başladı
FOTOĞRAF 32
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Mehteran, kökbörü takımı, geleneksel spor branşları sporcuları, Kazakistan Atlı Güreş Takımı, Karabağ Atlı Gösteri Ekibi'nin yer aldığı geçit töreninin ardından farklı ekipler gösteriler düzenledi.
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Organizasyonun açılışında konuşan Bakan Kasapoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nin adeta bir kültür ve spor şenliğine dönüştüğünü söyledi.
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Kasapoğlu, geleneksel spor dallarının yaşatılması ve yaygınlaştırılması için büyük çaba gösterdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

\"Geleneksel spor dallarında dünyanın en geniş kapsamlı, en büyük katılımlı festivali haline gelen organizasyonumuzu bu yıl çok coşkulu bir şekilde düzenlemek bizler için apayrı bir heyecan ve gurur. 2016'dan bu yana Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliğinde onlarca ülkeden yüz binlerce ziyaretçi ile gerçekleşen bu festivalde geleneksel, sportif, kültürel ve sanatsal alanlarda pek çok faaliyete imza attık. Festival adeta bir kültür ve spor şenliğine dönüştü. Özellikle geleneksel sporların birleştirici gücü birlik ve kardeşlik bağlarımızın pekişmesi, toplumların birbirine daha da yakınlaşması için çok anlamlı bir vesile.


Dünya Etnospor Konfederasyonu, faaliyetlerine başladığı 2015'ten bu yana tüm gayretiyle geleneksel spor dallarımızın yaşatılması ve yaygınlaştırılması adına ciddi bir çabayı ortaya koyuyor. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Konfederasyonun tüm faaliyetlerinde her daim desteğimizle, katkımız ve iş birliğimizle yanlarında yer alıyoruz. Milli kimliğimizin en müstesna unsurlarından olan geleneksel spor dallarımızın uluslararası seviyede tanıtımının yapılması 11. Kalkınma Planı'mızda da yer aldı. Etnospor Kültür Festivali, bu amaca hizmet eden, gurur ve büyük heyecan duyduğumuz bir çalışma.\"
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Türkiye'de geleneksel sporlarla ilgili 4 farklı federasyonun çalışma yürüttüğünü dile getiren Mehmet Muharrem Kasapoğlu, \"Geleneklerimize ve değerlerimize sahip çıkmak, kültürel mirasımızı ve zenginliklerimizi gençlerimiz aracılığıyla yarınlara aktarmak amacıyla geleneksel sporların misyonu çok önemli. Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ve büyük destekleriyle geleneksel spor dalları, Türk okçuluğu, atlı sporlar ve geleneksel güreşler olmak üzere 4 ayrı federasyon üzerinde geleneksel spor çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Her alanda olduğu gibi geleneksel branşlara olan desteğimizle her gün başarı çıtamızı yükseltiyoruz. Diğer yandan da hedeflerimizi daha da yukarılara taşıyoruz. Son 5 yılda geleneksel müsabaka ve sporcu sayılarında yüzde 100'den fazla artış görüyoruz. Gençlerimizin bu branşlara olan ilgisinin ve teveccühünün ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bizler de artan ilgi sonucunda yeni altyapı yatırımlarıyla bu çabayı en güçlü şekilde destekliyoruz. Mevcut tesislerimizi geleneksel branşlara cevap verecek niteliklerle donatıyoruz. Ankara'mızda eşine az rastlanır bir geleneksel spor kompleksini inşa ettik. Bakanlık olarak tüm spor altyapımızla geleneksel sporların gençlerimize tanıtılması, toplumun tamamının bunlardan istifade etmesi için dikkat çekici çalışmalar gerçekleştiriyoruz.\" diye konuştu.
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Festivalde aileleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını dile getiren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, \"Sevgili anneler ve babalar, geleceğimizi güzelleştirmek bizim elimizde. Köklerimizden aldığımız ilham, geleneklerimizden aldığımız zenginlik, bizlere güçlü ve aydınlık yarınlar vadediyor. Çocuklarımızın daha güzel ve barışçıl bir dünyayı hak ettiğine inanıyoruz. Düşünen, araştıran ve hakikat arayışında olan bir gençliğin dünyaya serpilmiş ölümsüz tohumlar olduğu düşüncesindeyiz. Ümitlerimiz sizlerin fedakarlıkları ve özverileriyle daima diri kalacak.\" diye konuştu.
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Fetih Günü'nün kutlandığı 29 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'ndaki Millet Bahçesi'nde 145 bin 300 fidanın dikildiğini hatırlatan Vali Ali Yerlikaya, \"Şimdi aynı bahçede her biri ayrı birer fidan olan geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz, Etnospor Kültür Festivali ile yüksek bir medeniyetin izlerini sürecek, geleneksel sporlarımız ve kadim kültürel değerlerimizle buluşacak.\" dedi.
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Etnospor Kültür Festivali 9-12 Haziran tarihleri arasında 4 gün boyunca sürecek. Kültür Festivali'nde geleneksel el sanatları atölyeleri, yağlı güreş müsabakalarını, evrensel tatların ikramı, evrensel müzik dinletileri, atlı spor gösterileri sergilenmeye devam edecek.
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Azerbaycan Karabağ Atları'nın eşsiz gösterisi ile başlayan gösteriler büyük beğeni aldı.
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5. Etnospor Kültür Festivali İstanbul'da başladı
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile çok sayıda İstanbullu katıldı. Çocukların ve vatandaşların geleneksel oyunlarla kültürleri keşfedeceği festival dört gün boyunca sürecek. Festivale katılmak isteyen vatandaşlar etkinliklerden ücretsiz bir şekilde yararlanabilecek.
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