Bomboş yolda devrildi: 6 ölü

Aksaray'da tur otobüsü şarampole devrildi. Korkunç kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 07.00 sıralarında Aksaray-Ankara Kara Yolu’nun 40. kilometresinde Acıpınar köyü yakınlarında meydana geldi. Balıkesir'den Nevşehir'e yolcu taşıyan Nurhan Hazer (55) yönetimindeki tur otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp, 70 metre sürüklendikten sonra devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada içerisinde 2 sürücü, 1 rehber ve 41 yolcu olmak üzere 44 kişi bulunan otobüste Hasan Tunalılar (65) ve eşi Pembe Tunalılar (62) ile Rukiye Aydın (51), Neriman Çabukçay (78), Leyla Altuntaş (59) ve Ünzile Karabacak (69) öldü, 34 kişi yaralandı.

Olay yerinde kazayı anlatan otobüs şoförü Nurhan Hazer, “Sabah güneşi gözümü aldı, hafif değdi bariyerlere. Kurtarayım derken şarampole uçtuk” dedi. Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli soruşturma başlatılarak, üç savcı görevlendirildi. Sürücü Hazer ise gözaltına alındı.





ŞOFÖRÜN UYUDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Kazaya tanık olan sürücü Mehmet Tayiroğlu, “Otobüs beni solladı sonra sağa sola doğru gitmeye başladı. O ara şoförün uyuduğunu düşünüyorum. Bariyerlere çarptı, sürüklenip devrildi” dedi.





YOL BOMBOŞTU

Aksaray'da mola vereceklerini belirten Berna Kuru “Büyük bir ihtimalle şoförümüz uyudu. Bariyerlere çarptı. Ben kaza sırasında uyanıktım. Önümüzde hiçbir şey yoktu, yol bomboştu, bence kaza tamamen şoförden kaynaklı. Boş yolda, yoldan çıkıp yan yattı. Koltuklar çok berbattı ve otobüs de biraz kötüydü" dedi.





ALMANYA'DAN TATİLE GELMİŞ

Kazada yaşamını yitirenlerden Rukiye Aydın'ın (51), Almanya'da yaşadığı ve memleketi Balıkesir'e tatile geldiği belirlendi. Aydın'ın Kapadokya turuna ise aynı kazada yaşamını yitiren annesi Ünzile Karabacak (69) ve down sendromlu oğlu Davut Kerim Aydın ile katıldığı öğrenildi. Kazada yaralanan Davut Kerim Aydın'ın ise ilk tedavisinin ardından Ankara'daki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.



