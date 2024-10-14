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İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

09:1614/10/2024, Pazartesi
G: 14/10/2024, Pazartesi
AA
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Olay yerine ekipler sevk edildi.
Olay yerine ekipler sevk edildi.

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki İETT otobüsünün yolun kenarındaki ağaca çarptığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İzzettin Çalışlar Caddesi'nde seyir halindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, otobüsteki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle İETT otobüsünde hasar oluştu.


#İstanbul
#Bahçelievler
#İETT

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