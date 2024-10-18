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Aksaray-Ankara kara yolunda otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Aksaray-Ankara kara yolunda otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

07:4318/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
DHA
Yeni Şafak
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İlk belirlemelere göre, çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
İlk belirlemelere göre, çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde, sürücünün kontrolünden çıkan otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Aksaray-Ankara kara yolu Acıpınar Mevkisi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü devrildi.


Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Altı ölü 25 yaralı

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.


Aksaray Valisi Kumbuzoğlu bölgede: Soruşturma başlatıldı

Olay yerinde incelemede bulunan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tur otobüsünün Balıkesir'den Kapadokya'ya doğru gittiğini belirtti.


Otobüsün, Aksaray'a 25 kilometre kala Acıpınar mevkisinde yol kenarına devrildiğini ifade eden Kumbuzoğlu, "Malesef bu trafik kazası sonucunda 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlk belirlemelere göre de 25 yaralımız var. Aksaray Devlet Hastanesi'ne sevklerini yaptık. Soruşturma başlatılmıştır ve takip ediliyor. En kısa zamanda sonuçlandırılarak gereği yapılacaktır. Aksaray'ımıza baş sağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.





#Ankara
#trafik
#kaza

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