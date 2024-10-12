Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da sağanak etkili oldu: Çok sayıda kaza meydana geldi

İstanbul'da sağanak etkili oldu: Çok sayıda kaza meydana geldi

23:0512/10/2024, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yağışlı hava nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.
Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yağışlı hava nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle dönerken, araçlar yağmur suyuyla dolan caddede ilerlemekte güçlük çekti. Yağışın etkisi ile yollarda çok sayıda kaza meydana geldi.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yollar göle dönerken, araçlar yağmur suyuyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bakırköy'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda yağışlı hava nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Yağışın etkisi ile birçok farklı noktada meydana gelen kazalar, trafiği olumsuz etkiledi.

Başakşehir'de ise suyla dolan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti








#İstanbul
#Sağanak
#Trafik kazası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL ek sınav giriş belgesi nasıl öğrenilir? 2024 Açıköğretim lisesi ek sınav giriş yerleri sorgulama