Gündem Boşandığı eşinin ardından çocuklarıyla birlikte Türkiyeye gelen Fransa vatandaşı Müslüman oldu Yozgata gelip İslamı seçti
YOZGAT

Boşandığı eşinin ardından çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye gelen Fransa vatandaşı Müslüman oldu: Yozgat'a gelip İslam'ı seçti

Fransa'dan boşandığı eşinin ailesiyle Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekçehan beldesine gelen Fransız Jennifer Muş, Müslüman oldu.

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Haber Merkezi AA
Boşandığı eşinin ardından çocuklarıyla birlikte Türkiyeye gelen Fransa vatandaşı Müslüman oldu: Yozgata gelip İslamı seçti
Fransa vatandaşı, Yozgat'ta Müslüman oldu.

Akdağmadeni Müftülüğüne Müslüman olacağını bildiren 33 yaşındaki 2 çocuk annesi Jennifer Muş için Belekçehan Belediyesi Salonu'nda ihtida merasimi düzenlendi.

İslam diniyle ilgili Akdağmadeni Müftülüğü Şube Müdürü Sebahattin Topaç'tan bilgi alan Jennifer, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

AA

"Elif" ismini alan Muş'a, Belediye Başkanı Şahin Arısoy ve Sebahattin Topaç, Kur'an-ı Kerim ile çeşitli hediyeler verdi.

Elif Muş'un eski kayınpederi İskender Muş, gazetecilere, Fransa'da yaşadıklarını belirterek, gelini Elif'in Müslüman olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

AA

Alman vatandaşı Fabienne Gaziantep'te Müslüman oldu
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Alman vatandaşı Fabienne Gaziantep'te Müslüman oldu
Ziyaret için geldiği Gaziantep'te Müslüman olan Almanya vatandaşı Fabienne Doris Bettirger'e 'İhtida Belgesi' verildi, Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Almanya'nın Stuttgart kentinde kasiyer olarak çalışan 20 yaşındaki Bettirger, eşiyle gezmek için Gaziantep'e geldi. Müslümanlığı araştıran ve kendi isteğiyle İslamiyet'e geçmek isteyen Bettirger, İl Müftülüğüne başvurdu. İl Müftülüğündeki ihtida merasiminde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Bettirger, gazetecilere, kelime-i şehadet getirdikten sonra üzerinden büyük bir yükü bıraktığını söyledi.


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