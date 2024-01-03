Bu yıl onlarsız başladı

Hatay’daki Deprem Şehitleri Mezarlığı’nda 6 Şubat depremlerinde vefat eden 4 bini aşkın vatandaşın kabri bulunuyor. Buradaki mezar taşlarında doğum tarihleri farklı olsa da vefat tarihi aynı. Narlıca Mahallesi’nde oluşturulan kabristan, yıl boyunca olduğu gibi 2024’ün ilk günlerinde de boş kalmadı. Depremde kaybettikleri yakınlarını unutmayanlar, yeni yılı burada hüzünle karşıladı. Ağabeyini ziyaret eden Ergin Dönmez, “Ağabeyim ve ailesi burada. 5 kişiydiler. Deprem hepsini aldı bizden. Ben ve ailem her gün buraya gelip mezarlarını ziyaret ediyoruz. Ama yılın son ve ilk günü bizim için daha önemli. Geçen yıl bizden ayrıldılar. Bu yılı da onsuz geçireceğiz. Bu şehri zaten artık tanıyamıyoruz. Eski Hatay’dan eser yok. Bir de bu acı eklenince iyice dayanılmaz oluyor” dedi. Suriye’deki iç savaştan kaçıp, üç çocuğuyla birlikte Hatay’a sığınan Dünya Hilal ise “Evlatlarım yaşasın diye savaştan kaçtım. Buraya geldik. Deprem 4 çocuğumun 3’ünü aldı. Bin bir zorlukla, bir başıma büyüttüm. Şimdi yoklar. Adım Dünya ama dünyam kalmadı. Üç evladım da toprak altında. Bu acıya nasıl dayanacağım bilmiyorum” diye konuştu.

100 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRSİZ

Mezarlıkta toplam 4 bin 277 mezar bulunuyor. İlk başta bu mezarlardan bin 857’sinin kimliği belirsizdi. Bu mezarlardan 337’sinin kimliği belirlendi ve aile mezarlıklarına nakilleri yapıldı. Aileleri belirlenen 620 şehidin ise buradaki mezarlıkta kalması uygun görüldü. Yaklaşık 800 mezarda daha kimlik tespit işlemleri tamamlandı. Bu kişilerin de ailelerine ulaşıldı. Mezarlıkta hala kimliği belirlenemeyen 100 kişi bulunuyor. Öte yandan mezarlıkta peyzaj çalışmaları sürüyor. Bir taraftan mezarların etrafı mermer ile örülürken diğer taraftan kimliği belirlenen şehitler için mezar taşı yapılıyor. Giriş yolları, aydınlatması, altyapısı için çalışma yürütülüyor. Mezarlığın orta kısmına valilik tarafından cami kompleksi yapılıyor.

Türkiye 2023’te 74 bin kez sallandı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, geçen yıl Türkiye'de 4 ve üzeri büyüklükte 797 deprem meydana geldiğini bildirdi. Dünya genelinde geçen yıl, büyüklüğü 4 ve daha büyük 15 bin 600 deprem meydana geldiğini belirten Özmen,dünyada 2023'ün en büyük sarsıntıların 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri olduğunu belirtti.

2022’YE GÖRE 3 KAT FAZLA

Türkiye'de 2021'de 23 bin 5, 2022'de 20 bin 278 deprem meydana geldiğini aktaran Özmen, geçen yıl ise Türkiye'nin 74 bin 230 kez sarsıldığına dikkati çekti. Bu verilere göre geçen yıl 2022'ye göre yaklaşık 3,6 kat, 2021'e göre ise 3,2 kat daha fazla sarsıntı kaydedildiğini belirten Özmen, "En fazla deprem 20 bin 131 ile Kahraman-maraş'ta meydana geldi. Bu ili sırasıyla 15 bin 265 deprem ile Malatya, 5 bin 939 ile Adıyaman, 4 bin 924 ile Adana ve 3 bin 363 ile Hatay izledi. 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il haricinde en fazla deprem 2 bin 271 ile Muğla'da, 1752 ile Çanakkale'de ve 1745 depremle İzmir'de meydana geldi.” dedi.







