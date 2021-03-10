AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İletişim Platformu’nun düzenlediği İletişim Buluşmaları etkinliği çerçevesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kabaktepe, merak edilen adaylık süreciyle ilgili olarak, “Bu görev benim için de sürpriz oldu” dedi. “İstanbul’u değil seçimi kaybettik” vurgusu yapan Kabaktepe, “İstanbul’u yeniden kazanacağız bu işin şakası yok. Niyet edip başaramayan kimse yok. Biz niyet ettik, inandık, çalışmalarımızı da bu yönde başlattık, sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

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GENÇLER ORTAK DİL OLUŞTURACAĞIZ

Osman Nuri Kabaktepe, “Özümüz Türkiye sevdası, davamız AK Parti davası. Kendimizi başka partilerin politikalarına göre şekillendiren bir yol izlemeyeceğiz. Biz bu yola 94 ruhuyla çıktık. Politikalarımızın temelinde milletin kendisi var, politikalarımızı millet belirleyecek” ifadelerini kullandı. Özellikle teşkilatlarda gençlerle ortak bir dil oluşturulmasının önemine işaret eden Kabaktepe, “Gençlerle ilgili politikaları geliştirmek üzere çalışmalara başladık. Bu ay netleşecek, Mart sonuna doğru ise toplantılarımızı bitireceğiz. AK Parti davasına gönül veren gençlerin, İstanbul’daki gençlere ulaşmasını, ortak bir dil geliştirmelerini sağlayacağız.” diye anlattı.

GÜNDEM Osman Nuri Kabaktepe Milli Görüş'ün gençlik organizasyonunu yapan 6-7 kişiden biri

ÇAĞRIMIZI YAPTIK AYASOFYA'DA BULUŞTUK

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Ayasofya’da sabah namazı kılmak için sosyal medya üzerinden gençlere çağrı yaptığını hatırlatan Kabaktepe, “Bu gençlerimizle bir araya gelmemiz için çok güzel bir fırsat oldu. Bu sayede gençlik kollarının reaksiyonunu da görmüş olduk. İlçeleri arayıp arkadaşları bize yönlendirin demedik. Bu reaksiyon bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

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AK Parti İstanbul’un 39 ilçe başkanıyla yola devam edeceğinin altını çizen Kabaktepe, “Benim döneminde atanmış, önce atanmış bunların hiç bir önemi yok. İstediğimiz şey, davaya sahip çıkacak yüreklerle aynı yolda yürümek. Kadınlarımız da aktif olarak sahada olacaklar. Liyakat, ehliyet ve davaya sadakat, İstanbul’da yeniden seçim kazandıracak” dedi.

GÜNDEM AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gençlerle Ayasofya Camii'nde sabah namazı kıldı

KİŞİSEL TAVIRLAR KİTLESEL ANLAŞILMASIN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kongreye gelmek istediğini hatırlatan Kabaktepe, “Kendisi kongremize gelmek, konuşmak istediğini söyledi. Ben de bunun üzerine buyursun kahve içmeye bekliyorum dedim. Olayın aslı budur.” şeklinde konuştu. İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Kabaktepe, "Şimdiki yönetim Topbaş’ın tırnağı dahi olamaz." dedi. İBB yönetiminin, yapmadığı icraatleri reklam olarak göstermeye çalıştığını söyleyen Kabaktepe, "Karşımızda yapmadığı icraatleri reklam olarak göstermeye çalışan bir zihniyet var. Allah’ın izniyle önce 2023’ü ardından da 2024’ü alacağız” şeklinde konuştu.