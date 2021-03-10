Gündem Bu yola 94 ruhuyla çıktık
İSTANBUL

​Bu yola 94 ruhuyla çıktık

Bu yola 94 ruhuyla çıktık

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Özümüz Türkiye sevdası, davamız AK Parti davası. Biz bu yola 94 ruhuyla çıktık. Politikalarımızı millet belirleyecek” dedi. “İstanbul’u değil seçimi kaybettik” vurgusu yapan Kabaktepe, “İstanbul’u yeniden kazanacağız. Niyet ettik, inandık, çalışmalarımızı başlattık.” şeklinde konuştu.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Osman Nuri Kabaktepe (Ortada)
Osman Nuri Kabaktepe (Ortada)

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İletişim Platformu’nun düzenlediği İletişim Buluşmaları etkinliği çerçevesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kabaktepe, merak edilen adaylık süreciyle ilgili olarak, “Bu görev benim için de sürpriz oldu” dedi. “İstanbul’u değil seçimi kaybettik” vurgusu yapan Kabaktepe, “İstanbul’u yeniden kazanacağız bu işin şakası yok. Niyet edip başaramayan kimse yok. Biz niyet ettik, inandık, çalışmalarımızı da bu yönde başlattık, sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li belediyelerdeki çöp sorununa çözüm
GÜNDEM
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den CHP'li belediyelerdeki çöp sorununa çözüm

GENÇLER ORTAK DİL OLUŞTURACAĞIZ

  • Osman Nuri Kabaktepe, “Özümüz Türkiye sevdası, davamız AK Parti davası. Kendimizi başka partilerin politikalarına göre şekillendiren bir yol izlemeyeceğiz. Biz bu yola 94 ruhuyla çıktık. Politikalarımızın temelinde milletin kendisi var, politikalarımızı millet belirleyecek” ifadelerini kullandı. Özellikle teşkilatlarda gençlerle ortak bir dil oluşturulmasının önemine işaret eden Kabaktepe, “Gençlerle ilgili politikaları geliştirmek üzere çalışmalara başladık. Bu ay netleşecek, Mart sonuna doğru ise toplantılarımızı bitireceğiz. AK Parti davasına gönül veren gençlerin, İstanbul’daki gençlere ulaşmasını, ortak bir dil geliştirmelerini sağlayacağız.” diye anlattı.

Osman Nuri Kabaktepe Milli Görüş'ün gençlik organizasyonunu yapan 6-7 kişiden biri
GÜNDEM
Osman Nuri Kabaktepe Milli Görüş'ün gençlik organizasyonunu yapan 6-7 kişiden biri

ÇAĞRIMIZI YAPTIK AYASOFYA'DA BULUŞTUK

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Ayasofya’da sabah namazı kılmak için sosyal medya üzerinden gençlere çağrı yaptığını hatırlatan Kabaktepe, “Bu gençlerimizle bir araya gelmemiz için çok güzel bir fırsat oldu. Bu sayede gençlik kollarının reaksiyonunu da görmüş olduk. İlçeleri arayıp arkadaşları bize yönlendirin demedik. Bu reaksiyon bizleri çok mutlu etti” diye konuştu.

Kabaktepe ile yeniden gündeme gelen 'Erbakan'ın kamyoneti'nde aslında kimler var?
GÜNDEM
Kabaktepe ile yeniden gündeme gelen 'Erbakan'ın kamyoneti'nde aslında kimler var?
  • AK Parti İstanbul’un 39 ilçe başkanıyla yola devam edeceğinin altını çizen Kabaktepe, “Benim döneminde atanmış, önce atanmış bunların hiç bir önemi yok. İstediğimiz şey, davaya sahip çıkacak yüreklerle aynı yolda yürümek. Kadınlarımız da aktif olarak sahada olacaklar. Liyakat, ehliyet ve davaya sadakat, İstanbul’da yeniden seçim kazandıracak” dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gençlerle Ayasofya Camii'nde sabah namazı kıldı
GÜNDEM
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gençlerle Ayasofya Camii'nde sabah namazı kıldı

KİŞİSEL TAVIRLAR KİTLESEL ANLAŞILMASIN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun kongreye gelmek istediğini hatırlatan Kabaktepe, “Kendisi kongremize gelmek, konuşmak istediğini söyledi. Ben de bunun üzerine buyursun kahve içmeye bekliyorum dedim. Olayın aslı budur.” şeklinde konuştu. İBB yönetimine eleştirilerde bulunan Kabaktepe, "Şimdiki yönetim Topbaş’ın tırnağı dahi olamaz." dedi. İBB yönetiminin, yapmadığı icraatleri reklam olarak göstermeye çalıştığını söyleyen Kabaktepe, "Karşımızda yapmadığı icraatleri reklam olarak göstermeye çalışan bir zihniyet var. Allah’ın izniyle önce 2023’ü ardından da 2024’ü alacağız” şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Öneriler ve engeller

Öneriler ve engeller

​Kafkasya'da barış ihtimali.
Mısırdan sonra Körfez ülkeleri

Mısır'dan sonra Körfez ülkeleri

​Ankara ve Kahire arasında diplomatik köprü.
Dokunulmazlıkta AB standardı

Dokunulmazlıkta AB standardı

​Avrupa Parlamentosu, iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterdi.
Ceremesini hepimiz çekeceğiz

Ceremesini hepimiz çekeceğiz

​Vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesi sağlıkçıları endişelendiriyor.
Ödünç vekille hülleye son

Ödünç vekille hülleye son

​AK Parti ve MHP'nin ana gündemi Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik olacak.
Rüzgarda gücümüz artıyor

Rüzgarda gücümüz artıyor

​Kurulu güçte payı yüzde 10'a yaklaştı.
Beş ağır müebbet

Beş ağır müebbet

​Karlov suikastına ilişkin 28 sanıklı davada karar çıktı.
Toplu taşımada HES kodu

Toplu taşımada HES kodu

Vaka sayılarında artış yaşanan Ankara'da yeni tedbirler devreye girdi.
Öldüren ihmal

Öldüren ihmal

​İki kardeş inşaat çukurunda can verdi.
25 terörist öldürüldü

25 terörist öldürüldü

​Hakurk ve Kandil'e hava harekatı.
Mars'taki yaşamın sırrı<br>Türkiye'de olabilir

Mars'taki yaşamın sırrı
Türkiye'de olabilir

​NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan açıklama.
TBMM onay verdi

TBMM onay verdi

​Kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kurulacak.

Uzatmalarda<br>veda etti

Uzatmalarda
veda etti

​Nefes kesen maçta Porto deplasmanda Juventus'u eledi.

"​Bize bu partiden gidin diyorlar."

​AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama.
Dokunulmazlıkta AB standardı
Dünya

Dokunulmazlıkta AB standardı

Terör örgütü PKK’nın siyasi temsilcisi Selahattin Demirtaş ve diğer HDP’lilerin serbest bırakılması için defalarca çağrı yapan Avrupa Parlamentosu (AP), iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterdi. AP, İspanya’dan ayrılmayı savunan eski Katalonya Başkanı Carles Puigdemont ve o dönem ayrılıkçı hükümette bakanlık yapan iki parlamenterin dokunulmazlığını kaldırdı.
Kafkasya’da barış ihtimali: Öneriler ve engeller
Dünya

Kafkasya’da barış ihtimali: Öneriler ve engeller

Kafkasya’da bölgesel işbirliğinin gerçekleşmesi bölgede radikallerin, savaş yanlılarının ve düşmanlıkların devamından yana olanların işine yaramıyor. Düşmanlık ve nefret politikasından siyasi çıkar bekleyenler açısından bölgesel işbirliği bir hezimet anlamına gelmektedir. Bölgesel işbirliği nihai barış anlaşmasının imzalanması için mihenk taşı olabilir. Ermenistan’ın da bu konuda samimi davranarak 10 Kasım bildirisinin şartlarını bir pazarlık unsuru haline getirmemesi ve ikili müzakereler yoluyla uygulanmasının yollarını araması gelecek nesiller için barışın miras bırakılmasına hizmet edecektir.
Bu yola 94 ruhuyla çıktık
Gündem

Bu yola 94 ruhuyla çıktık

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Özümüz Türkiye sevdası, davamız AK Parti davası. Biz bu yola 94 ruhuyla çıktık. Politikalarımızı millet belirleyecek” dedi. “İstanbul’u değil seçimi kaybettik” vurgusu yapan Kabaktepe, “İstanbul’u yeniden kazanacağız. Niyet ettik, inandık, çalışmalarımızı başlattık.” şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.