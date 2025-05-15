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Bursa'da 7 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı

Bursa'da 7 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı

15:2615/05/2025, Perşembe
DHA
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Yangının sebebi henüz belirlenmedi.
Yangının sebebi henüz belirlenmedi.

Bursa'da, 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı zarar gördü.

Bursa Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'ndeki bulunan 7 katlı apartmanın çatısında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.


Apartmanın çatısının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.




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