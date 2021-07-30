Gündem Bütün mahalle çığlıklarıyla ayağa kalktı Hayırsız evlat düğün meselesi yüzünden dövdüğü annesini rehin aldı
KAYSERİ

Bütün mahalle çığlıklarıyla ayağa kalktı: Hayırsız evlat düğün meselesi yüzünden dövdüğü annesini rehin aldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre evlenmek isteyen 17 yaşındaki genç, tartıştığı annesini darp ederek eve kilitledi. Darp edilen anne, polis ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, genç ise gözaltına alındı. İddiaya göre kavga annenin maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün oğluna düğün yapmak istememesi sebebiyle çıktı.

Haber Merkezi İHA
Bütün mahalle çığlıklarıyla ayağa kalktı: Hayırsız evlat düğün meselesi yüzünden dövdüğü annesini rehin aldı
Hayırsız evlat düğün meselesi yüzünden dövdüğü annesini rehin aldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre evlenmek isteyen 17 yaşındaki genç, tartıştığı annesini darp ederek eve kilitledi. Darp edilen anne, polis ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, genç ise gözaltına alındı.

ANNESİNİ DARP ETTİ


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Nane Sokak üzerinde bulunan bir ikamette iddiaya göre evlenmek isteyen C.B. (17), annesi F.G. ile tartıştı.

DÜĞÜN KAVGASI

İddiaya göre kavga annenin maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün oğluna düğün yapmak istememesi sebebiyle çıktı.

Tartışma esnasında annesini darp eden C.B., evden çıkmaması için de kapıyı kilitledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren uğraşları sonrası evden çıkarılan anne F.G., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.B. ise, işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokak ortasında evlat dehşeti: 10 bin TL'lik telefon almayan annesini silah çekip darp etti
FOTOĞRAF 8
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Olay Genç Osman Caddesi Beyti Sokakta pazartesi günü yaşandı.
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Hüseyin B. isimli kişi iddiaya göre annesinden 10 bin liralık cep telefonu almasını istedi.
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Olumsuz yanıt alan kişi, annesi, Salise B.'yi sokakta darbetmeye başladı.
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Hüseyin B., bir ara belindeki silahı annesine yöneltti.
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Bu sırada olayı görenler Hüseyin B.'ye müdahale etti.
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Hüseyin B., kendine müdahale eden bir kişiyi de dövmeye çalıştı.
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Daha sonra annesini de yanına alan Hüseyin B. uzaklaştı. Durum polise bildirildi. Polis ekipleri, Hüseyin B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, ekip otosuna götürülmeye çalışılırken, çevredekilerden biri şüpheliye sopayla vurdu.
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HER ZAMAN BUNU YAPIYOR EVLAT İŞTE, ATSAN ATILMIYOR <br> <br> Oğlunun saldırısına uğrayan anne Salise B. ise, Her zaman bunu yapıyor. Evlat işte, atsan atılmıyor dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Sokak ortasında evlat dehşeti: 10 bin TL'lik telefon almayan annesini silah çekip darp etti
Sancaktepe'de iddiaya göre bir şahıs, 10 bin TL'lik telefon isteğine olumsuz yanıt veren annesini sokak ortasında dövdü ardından yaşlı kadına silah doğrulttu. Çevredekilerin engel olmaya çalıştığı şahıs, olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.


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