Bütün mahalle çığlıklarıyla ayağa kalktı: Hayırsız evlat düğün meselesi yüzünden dövdüğü annesini rehin aldı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre evlenmek isteyen 17 yaşındaki genç, tartıştığı annesini darp ederek eve kilitledi. Darp edilen anne, polis ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, genç ise gözaltına alındı. İddiaya göre kavga annenin maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün oğluna düğün yapmak istememesi sebebiyle çıktı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre evlenmek isteyen 17 yaşındaki genç, tartıştığı annesini darp ederek eve kilitledi. Darp edilen anne, polis ekiplerinin müdahalesiyle evden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, genç ise gözaltına alındı.
ANNESİNİ DARP ETTİ
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Nane Sokak üzerinde bulunan bir ikamette iddiaya göre evlenmek isteyen C.B. (17), annesi F.G. ile tartıştı.
DÜĞÜN KAVGASI
İddiaya göre kavga annenin maddi imkansızlıklar nedeniyle düğün oğluna düğün yapmak istememesi sebebiyle çıktı.
Tartışma esnasında annesini darp eden C.B., evden çıkmaması için de kapıyı kilitledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren uğraşları sonrası evden çıkarılan anne F.G., ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan C.B. ise, işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.