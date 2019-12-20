Gündem Büyükadada karantina
İSTANBUL

Büyükada’da karantina

Büyükada’da ruam hastalığına yakalanan 81 at itlaf edildi, ilçeye hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Prof. Dr. Murat Arslan, “Tedbir alınmazsa hastalık bütün atlara yayılır. Bu hastalığın bilinen bir tedavisi yok. Hastalık insanlara iki formda bulaşabilir. Birincisi akciğerlere bulaşması, ikincisi ise at etinin yenmesiyle olur” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adalar Kaymakamlığı, uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu bildirdi. Bu arada, itlaf edilen hayvanların, ormanlık alana kazılan çukurlara kireç dökülerek gömüldüğü öğrenildi. Adadaki diğer atlarda hastalık bulunup bulunmadığıyla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.
Adalar Kaymakamlığı, uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu bildirdi. Bu arada, itlaf edilen hayvanların, ormanlık alana kazılan çukurlara kireç dökülerek gömüldüğü öğrenildi. Adadaki diğer atlarda hastalık bulunup bulunmadığıyla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada’daki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edilmesinin ardından 81 at itlaf edildi. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Büyükada’da bazı atlarda ruam hastalığı tespit edilmesine ilişkin, “Bu hastalık, at, katır, eşek gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen ve hayvandan hayvana hızla yayılan bir hastalıktır” dedi.

BÜTÜN ATLARA YAYILABİLİR

Arslan, hastalığın atlara su yalaklarından, yemden ya da çeşitli bakterilerden bulaşabileceğini söyledi. Hastalığın bulaşma ihtimalini değerlendiren Arslan, şunları söyledi: “Önlem alınmazsa, hastalık adadaki bütün atlara yayılır. Önlem için, hasta atların ayrılması gerekiyor. Derin çukurlara gömülerek üstleri kapatılıyor. Bu hastalığın bilinen bir tedavisi yok. Antibiyotik ve destekleyici tedaviler yapılıyor. Ölüm oranı yüksek oluyor”

Büyükada'da baygınlık geçiren atı zorla kaldırmaya çalıştılar
OYNAT 00:39
Büyükada'da baygınlık geçiren atı zorla kaldırmaya çalıştılar
Büyükada'da faytonu çeken at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


İNSANLARA DA BULAŞABİLİR

Ruam hastalığının insanlara da bulaşma ihtimali olduğunu ifade eden Arslan, “Hastalık insanlara iki formda bulaşabilir. Birincisi akciğerlere bulaşması, ikincisi ise at etinin tüketilmesiyle oluyor. Akciğere bulaşınca solunum güçlüğü meydana getiriyor, özellikle metabolik olarak zayıf bireylerde sorunlara yol açıyor. Deri altına yerleşip irinli apseler meydana getiriyor. Özellikle at bakıcıları tımar yaparken ya da atların irinli apselerine dokunduklarında hayvanlara bakarken, bazen veteriner hekimler atı tedavi ederken yakalanabiliyor” dedi.

Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada
OYNAT 00:17
Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada
Büyükada'da bir faytona sürülen at daha fazla dayanamayarak yere düştü. Yere düşen atı sahibi ayağa kaldırmaya çalışırken, atın içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı.


Atların kanı İBB’nin elinde

  • İBB önünde protesto gösterisi düzenlendi.
  • 81 atın itlaf edilmesi üzerine hayvan hakları savunucuları İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde protesto gösterisi yaptı. Aralarında sanatçı Leman Sam’ın da bulunduğu hayvanseverler, “Atların kanları İBB’nin elinde”, “Adalarda fayton istemiyoruz”, “İmamoğlu sözünü tut” gibi sloganlar atarak, İBB önünde nöbet çadırı kurdu. Gruptan Viyan Kınalı hayvanların öldürülmesinden İBB’nin sorumlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “İmamoğlu, seçimlerde destek bulmak için atlı faytonu kaldıracağına söz verdi. Ancak bugüne kadar atlı faytonları kaldırma kararı almaması bizim onun samimiyetinden şüphe etmemize yetti de arttı bile. Ekrem İmamoğlu, bundan siz sorumlusunuz. Hayvanların kanı İBB’nin elindedir”

Fayton vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu protesto edildi
OYNAT 00:00
Fayton vaadini yerine getirmeyen İmamoğlu protesto edildi
İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul seçimleri öncesinde Adalar'daki faytonlar ile ilgili verdiği vaatleri unutması nedeniyle İBB önünde hayvanseverler tarafından eylem düzenlendi.


CHPnin makul teröristi

CHP'nin makul teröristi

​CHP, Türkiye'ye tehdit yağdıran terör örgütüne destek verdi.
İİT’yi güncellemek şart

İİT’yi güncellemek şart

​Erdoğan: Hatalarımız için başkalarını suçlamak kolaycılık olur.
İdlibdekatliam ve göç

İdlib'de
katliam ve göç

​Esed ve Rusya katliama devam ediyor.
Kovduklarını mahkeme iade etti

Kovduklarını mahkeme iade etti

​İade davalarında 6 işçiye müjdeli haber geldi.
TSK'da FETÖ'den<br>18 bin ihraç

TSK'da FETÖ'den
18 bin ihraç

​15 Temmuz'dan beri ordudan toplamda 18 bin 500 kişi ihraç edildi.
YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.

Paralar<br>festivale gitmiş

Paralar
festivale gitmiş

​İşçilere maaşları ödemeyen CHP'li belediyeden festivallere 6 milyon lira.

Darbeci darbeciye tank yolluyor

Darbeci darbeciye tank yolluyor

​Sisi, Rus yapımı tankların Hafter'e gönderilmesini onayladı.

İnsanlıkta fark var

İnsanlıkta fark var

İnsanlık dışı uygulamaları örneklerle yüzlerine vuruldu.
Delhi'de<br>sıkı yönetim

Delhi'de
sıkı yönetim

​Bölgede internet kesildi, yollara barikatlar kuruldu.​
Gözümüz Türkiye’de

Gözümüz Türkiye’de

​Finlandiya İslami Dernekler Federasyonu Başkanı Aladin Maher Yeni Şafak'a konuştu.
ÇED raporu<br>haftaya çıkıyor

ÇED raporu
haftaya çıkıyor

​Kanal İstanbul'da kritik rapor bekleniyor.
Büyükada’da karantina

Büyükada’da karantina

​81 at itlaf edildi, ilçeye hayvan giriş çıkışı yasaklandı.
Güç birleştirip fabrika kurdular

Güç birleştirip fabrika kurdular

​Trabzon'dan Gökçeada'ya göç eden 61 aile, zeytinyağı fabrikası kurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.