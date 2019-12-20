Büyükada’da karantina

Adalar Kaymakamlığı, uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışının durdurulduğunu bildirdi. Bu arada, itlaf edilen hayvanların, ormanlık alana kazılan çukurlara kireç dökülerek gömüldüğü öğrenildi. Adadaki diğer atlarda hastalık bulunup bulunmadığıyla ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada’daki bazı atlarda ruam hastalığının tespit edilmesinin ardından 81 at itlaf edildi. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Büyükada’da bazı atlarda ruam hastalığı tespit edilmesine ilişkin, “Bu hastalık, at, katır, eşek gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen ve hayvandan hayvana hızla yayılan bir hastalıktır” dedi.

BÜTÜN ATLARA YAYILABİLİR

Arslan, hastalığın atlara su yalaklarından, yemden ya da çeşitli bakterilerden bulaşabileceğini söyledi. Hastalığın bulaşma ihtimalini değerlendiren Arslan, şunları söyledi: “Önlem alınmazsa, hastalık adadaki bütün atlara yayılır. Önlem için, hasta atların ayrılması gerekiyor. Derin çukurlara gömülerek üstleri kapatılıyor. Bu hastalığın bilinen bir tedavisi yok. Antibiyotik ve destekleyici tedaviler yapılıyor. Ölüm oranı yüksek oluyor”

OYNAT 00:39 Büyükada'da baygınlık geçiren atı zorla kaldırmaya çalıştılar Büyükada'da faytonu çeken at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İNSANLARA DA BULAŞABİLİR

Ruam hastalığının insanlara da bulaşma ihtimali olduğunu ifade eden Arslan, “Hastalık insanlara iki formda bulaşabilir. Birincisi akciğerlere bulaşması, ikincisi ise at etinin tüketilmesiyle oluyor. Akciğere bulaşınca solunum güçlüğü meydana getiriyor, özellikle metabolik olarak zayıf bireylerde sorunlara yol açıyor. Deri altına yerleşip irinli apseler meydana getiriyor. Özellikle at bakıcıları tımar yaparken ya da atların irinli apselerine dokunduklarında hayvanlara bakarken, bazen veteriner hekimler atı tedavi ederken yakalanabiliyor” dedi.

OYNAT 00:17 Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada Büyükada'da bir faytona sürülen at daha fazla dayanamayarak yere düştü. Yere düşen atı sahibi ayağa kaldırmaya çalışırken, atın içler acısı hali cep telefonu kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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Atların kanı İBB’nin elinde

İBB önünde protesto gösterisi düzenlendi.

81 atın itlaf edilmesi üzerine hayvan hakları savunucuları İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde protesto gösterisi yaptı. Aralarında sanatçı Leman Sam’ın da bulunduğu hayvanseverler, “Atların kanları İBB’nin elinde”, “Adalarda fayton istemiyoruz”, “İmamoğlu sözünü tut” gibi sloganlar atarak, İBB önünde nöbet çadırı kurdu. Gruptan Viyan Kınalı hayvanların öldürülmesinden İBB’nin sorumlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “İmamoğlu, seçimlerde destek bulmak için atlı faytonu kaldıracağına söz verdi. Ancak bugüne kadar atlı faytonları kaldırma kararı almaması bizim onun samimiyetinden şüphe etmemize yetti de arttı bile. Ekrem İmamoğlu, bundan siz sorumlusunuz. Hayvanların kanı İBB’nin elindedir”



