Büyükbaş hayvan Kurban Bayramı öncesi çalındı

21:3817/05/2026, Pazar
IHA
Çalınan büyükbaş hayvan arazide bulunarak sahibine verildi.

Aydın’da açık alandan çalınan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi. Yapılan araştırmada hırsızlığı E.K. (19) ve R.A. (16)’nın gerçekleştirdiği, hayvanı 10 bin TL karşılığında sattıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aydın’ın Çine ilçesinde çalınan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bereket Mahallesi’nde açık alanda baktığı büyükbaş hayvanın çalındığını belirten Ş.A. isimli vatandaşın ihbarı üzerine Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan arazi araması ve çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını E.K. (19) ve R.A.’nın (16) gerçekleştirdiği tespit edildi. E.K.’nın babasına ait arazide bulunan hayvan, sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin çaldıkları büyükbaş hayvanı 10 bin TL karşılığında F.Ö.’ye (34) sattıklarını beyan ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



