Büyükbaş hayvan Kurban Bayramı öncesi çalındı

Edinilen bilgiye göre, Bereket Mahallesi’nde açık alanda baktığı büyükbaş hayvanın çalındığını belirten Ş.A. isimli vatandaşın ihbarı üzerine Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan arazi araması ve çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını E.K. (19) ve R.A.’nın (16) gerçekleştirdiği tespit edildi. E.K.’nın babasına ait arazide bulunan hayvan, sahibine teslim edildi.