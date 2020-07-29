Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Çarşaflı kadınlarla alay eden Barış Atay meclis kürsüsünde utanmadan kadın haklarını savundu
POLİTİKA

Çarşaflı kadınlarla alay eden Barış Atay meclis kürsüsünde utanmadan kadın haklarını savundu

Kadın hakları ile ilgili mecliste ahkam kesen provakatif oyuncu Barış Atay söz konusu Müslüman kadınlar olunca hakaretamiz ifadeler kullanmaktan geri durmuyor. Meclis kürsüsünde kadın hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Atay'ın çarşaflı bir kadına hakaret ettiği eski tweeti sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Barış Atay
Barış Atay

Kadın hakları konusunda TBMM'de ahkam kesen Barış Atay'ın daha önce sosyal medya hesabında daha önce paylaştığı bir tweet, oyuncunun iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi.

UTANMADAN KADIN HAKLARINI SAVUNUYOR

Müslüman kadınlarla alay ettiği eski bir Tweet'i gündem olan oyuncu Atay meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada kadın haklarını savundu!

HDP'li vekil Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili flaş gelişme: TBMM mağdur kadını dinleyecek
GÜNDEM
HDP'li vekil Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili flaş gelişme: TBMM mağdur kadını dinleyecek

HDP'li eski vekil Tuma Çelik'in cinsel tacizde bulunduğu kadının avukatı ilk kez konuştu: Elimizde yeterli delil var, gerekli cezayı alacak
GÜNDEM
HDP'li eski vekil Tuma Çelik'in cinsel tacizde bulunduğu kadının avukatı ilk kez konuştu: Elimizde yeterli delil var, gerekli cezayı alacak

BÖYLE DALGA GEÇMİŞTİ

Barış Atay, din düşmanlığını gözler önüne seren Tweet'te "Fotoğraftaki anneyi bulunuz" diyerek küstah ifadeler kullanmıştı.

Barış Atay'ın bir süre önce istifa ettiği partisi HDP'deki tecavüz skandalının etkisi ise hala sürüyor. HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'ın iki yıl önce evli bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.

Eşini darp eden Işık HDP'den ihraç edilmek yerine iki yıl süreyle uzaklaştırıldı
GÜNDEM
Eşini darp eden Işık HDP'den ihraç edilmek yerine iki yıl süreyle uzaklaştırıldı

HDP'li Mensur Işık'ın eşinin şikayetinden vazgeçmediği ortaya çıktı
GÜNDEM
HDP'li Mensur Işık'ın eşinin şikayetinden vazgeçmediği ortaya çıktı

HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış
GÜNDEM
HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış
Abone Ol Google News
Camide yazıldı camide kalacak...

Camide yazıldı camide kalacak...

​Ayasofya'ya damgasını vuran levhaların dışarı çıkarılma hikayesi.
10 yıl içindegeri alınabilir

10 yıl içinde
geri alınabilir

Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren karar.
Tatilcilerin bayram yolculuğu başladı

Sow getirecek

Sow getirecek

​​Fenerbahçe golcü oyuncu için görüşmelere başladı.
Bir HDP klasiği

Bir HDP klasiği

TBMM'nin en genç kadın milletvekili 'taciz'den bahsedince konuşturmadılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.