Çarşaflı kadınlarla alay eden Barış Atay meclis kürsüsünde utanmadan kadın haklarını savundu

Kadın hakları konusunda TBMM'de ahkam kesen Barış Atay'ın daha önce sosyal medya hesabında daha önce paylaştığı bir tweet, oyuncunun iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi.

UTANMADAN KADIN HAKLARINI SAVUNUYOR

Müslüman kadınlarla alay ettiği eski bir Tweet'i gündem olan oyuncu Atay meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada kadın haklarını savundu!

GÜNDEM HDP'li vekil Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili flaş gelişme: TBMM mağdur kadını dinleyecek

GÜNDEM HDP'li eski vekil Tuma Çelik'in cinsel tacizde bulunduğu kadının avukatı ilk kez konuştu: Elimizde yeterli delil var, gerekli cezayı alacak

BÖYLE DALGA GEÇMİŞTİ

Barış Atay, din düşmanlığını gözler önüne seren Tweet'te "Fotoğraftaki anneyi bulunuz" diyerek küstah ifadeler kullanmıştı.

Barış Atay'ın bir süre önce istifa ettiği partisi HDP'deki tecavüz skandalının etkisi ise hala sürüyor. HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'ın iki yıl önce evli bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.

GÜNDEM Eşini darp eden Işık HDP'den ihraç edilmek yerine iki yıl süreyle uzaklaştırıldı

GÜNDEM HDP'li Mensur Işık'ın eşinin şikayetinden vazgeçmediği ortaya çıktı