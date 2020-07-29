Çarşaflı kadınlarla alay eden Barış Atay meclis kürsüsünde utanmadan kadın haklarını savundu

Kadın hakları konusunda TBMM'de ahkam kesen Barış Atay'ın daha önce sosyal medya hesabında daha önce paylaştığı bir tweet, oyuncunun iki yüzlülüğünü gözler önüne serdi.
UTANMADAN KADIN HAKLARINI SAVUNUYOR
Müslüman kadınlarla alay ettiği eski bir Tweet'i gündem olan oyuncu Atay meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada kadın haklarını savundu!
BÖYLE DALGA GEÇMİŞTİ
Barış Atay, din düşmanlığını gözler önüne seren Tweet'te "Fotoğraftaki anneyi bulunuz" diyerek küstah ifadeler kullanmıştı.
Barış Atay'ın bir süre önce istifa ettiği partisi HDP'deki tecavüz skandalının etkisi ise hala sürüyor. HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik'ın iki yıl önce evli bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.