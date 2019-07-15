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15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

Çavuşoğlu'ndan 'Doğu Akdeniz' telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile telefonda görüştü. İki ismin görüşmesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj geriliminin ele alındığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile telefonda görüştü.

İki ismin görüşmesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj geriliminin ele alındığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz diplomasisi
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