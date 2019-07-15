Çavuşoğlu'ndan 'Doğu Akdeniz' telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile telefonda görüştü.
İki ismin görüşmesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj geriliminin ele alındığı kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile telefonda görüştü.
İki ismin görüşmesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj geriliminin ele alındığı kaydedildi.
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