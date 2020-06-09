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RİZE

Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi: İlginç görüntüler oluşturuyor

Rize’de koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl başlangıcı sancılı olan yaş çay hasadı devam ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan’dan her yıl gelen yaş çay işçileri bu yıl bölgeye gelemezken, Gürcü işçiler yerine bölgeye İstanbul gibi büyük illerden çay toplamak için getirilen Senegalli, Afgan ve Özbek çay işçileri ilginç görüntüler oluşturuyor.

Haber Merkezi İHA
Rize’de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Rize’de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Sınır kapısının kapanmasıyla Gürcistan’dan gelemeyen çay işçilerinin yerini, daha önce Türkiye’ye yerleşmiş ve çalışma izni olan diğer ülke vatandaşları aldı. Çoğunlukta Afganların çay topladığı görünen Rize’de, Azerbaycan uyruklu çay işçilerinin yanı sıra Senegalli ve Özbek çay tarım işçileri de yer alıyor.

Bir çok ülke vatandaşının çay toplamak üzere geldiği Rize’de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Rize’de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Rize’de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi: İlginç görüntüler oluşturuyor
FOTOĞRAF 7
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Sınır kapısının kapanmasıyla Gürcistan’dan gelemeyen çay işçilerinin yerini, daha önce Türkiye’ye yerleşmiş ve çalışma izni olan diğer ülke vatandaşları aldı.
Title
Çoğunlukta Afganların çay topladığı görünen Rize’de, Azerbaycan uyruklu çay işçilerinin yanı sıra Senegalli ve Özbek çay tarım işçileri de yer alıyor.
Title
Bir çok ülke vatandaşının çay toplamak üzere geldiği Rize’de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Title
Title
Title
Title
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi: İlginç görüntüler oluşturuyor
Rize'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl başlangıcı sancılı olan yaş çay hasadı devam ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle Gürcistan'dan her yıl gelen yaş çay işçileri bu yıl bölgeye gelemezken, Gürcü işçiler yerine bölgeye İstanbul gibi büyük illerden çay toplamak için getirilen Senegalli, Afgan ve Özbek çay işçileri ilginç görüntüler oluşturuyor.
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