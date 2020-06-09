Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi: İlginç görüntüler oluşturuyor

Sınır kapısının kapanmasıyla Gürcistan’dan gelemeyen çay işçilerinin yerini, daha önce Türkiye’ye yerleşmiş ve çalışma izni olan diğer ülke vatandaşları aldı. Çoğunlukta Afganların çay topladığı görünen Rize’de, Azerbaycan uyruklu çay işçilerinin yanı sıra Senegalli ve Özbek çay tarım işçileri de yer alıyor.

Bir çok ülke vatandaşının çay toplamak üzere geldiği Rize’de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Rize’de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Rize’de çay tarım arazilerinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.