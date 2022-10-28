Gündem Cem Tokerin yerli otomobil TOGG tweetleri sosyal medyada gündem oldu Kullanıcılar Sözünü tutacak mısın? paylaşımları yağıyor
POLİTİKA

Cem Toker'in 'yerli otomobil TOGG' tweet'leri sosyal medyada gündem oldu: Kullanıcılar 'Sözünü tutacak mısın?' paylaşımları yağıyor

Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'in, 2019'da TOGG'un seri üretime girip yollara çıkmasını imkansız görerek attığı "2022'de yolarda olsun bu sözlerimi yerim" tweet'leri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı 'Sözünü tutacak mısın Cem Toker' paylaşımları yaparak Toker'i etiketledi.

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Haber Merkezi Diğer
Cem Tokerin yerli otomobil TOGG tweetleri sosyal medyada gündem oldu: Kullanıcılar Sözünü tutacak mısın? paylaşımları yağıyor
Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker

Yerli ve milli otomobilin seri üretime geçmesi için geri sayım başladı. TOOG'un üretileceği Gemlik'teki fabrika tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bursa'da yılda 80 bin otomobilin banttan indirilmesi hedeflenen 1.2 milyon metrekare üzerine kurulu dev tesisin açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdeleyi kesmesiyle üretime başlayacak Gemlik fabrikasının açılışı öncesinde, yerli otomobil projesinin açıklandığı dönemde dalga geçen ve üretime geçeceğine ihtimal vermeyenler de gündemde.

Cem Toker'in tweet'leri gündemde

Özellikle o dönemde projeyi ti'ye alan Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'in o günlerde attığı tweet'leri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

"Seri üretime geçsin her aşağılamayı kabul ederim"

Toker, 2019'da yaptığı paylaşımalarda "Yerli oto denilen araç 2022'de Türkiye'de seri ve yerli üretimle yollarda olsun bu sözlerimi yutar buradan gelecek her türlü aşağılamayı, hakareti, alayı kabul ederim." ifadelerini kullanmıştı.

Yeniden gündem olan tweet'lerindan sonra çok sayıda kullanıcı Toker'e 'Sözünü tutacak mısın?' sorusunu yöneltti:

TOGG ezberleri bozmaya geliyor: İşte Türkiye'nin otomobilinin renklerindeki sır
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2019 yılında Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile adımı atılan, 18 Temmuz 2020'de de temeli atılan Gemlik TOGG Fabrikası'nda sona gelindi.

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Yarın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı Gemlik fabrikasının tamamlanan yol ve kavşakları da TOGG'un piyasaya çıkmasını bekliyor.

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TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ EZBERLERİ BOZACAK
Boyahanesinden kaynak ve montaja, tesisat ve batarya üretim hattına kadar son teknoloji robot ve tamamen yerli yazılımlar kullanılarak ilk yıl 80 bin adet üretilmesi hedeflenen TOGG'un CSUV modeli emsalleri göz önüne alındığında tüm ezberleri bozacak.

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LOGOSU GİBİ RENKLERİNİN DE ANLAMI OLACAK
Endüstri 4.0'a yönelik akıllı sistemlerin kullanıldığı otomobil sadece elektrikli bir otomobilden ziyade otonom sürüş özellikleri uzaktan kontrol özellikleriyle akıllı bir otomobil olarak satılacak. 200 ve 400 beygir 2 farklı güç sunacak olan CSUV TOGG'lar seçime göre 0 dan 100 kilometreye 7.6 ve 4.8 saniye gibi sürelerde ulaşacaklar. TOGG'un hayatı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurgulayan logosu gibi renklerinin de bir anlamı olacak.

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Her renge Türkiye ile ilgili bir isim verilen TOGG'da kırmızı - Anadolu ateşi,

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Mavi - Gemlik mavisi,

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Beyaz ise Pamukkale beyazı olarak adlandırılacak.

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CSUV modelin C segmentli diğer kardeşleri olan sedan ve hatchback modellerin de banttan inip sertifikasyon süreçlerini tamamlamasıyla birlikte 2023 yılı mart ayında TOGG'un satışları başlayacak.

TOGG ezberleri bozmaya geliyor: İşte Türkiye'nin otomobilinin renklerindeki sır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Bursa'da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı. Yılda 80 bin otomobilin banttan indirilmesi hedeflenen Türkiye'nin otomobilinin logosu gibi renkleri de anlamlı olacak.

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