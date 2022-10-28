Cem Toker'in 'yerli otomobil TOGG' tweet'leri sosyal medyada gündem oldu: Kullanıcılar 'Sözünü tutacak mısın?' paylaşımları yağıyor
Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'in, 2019'da TOGG'un seri üretime girip yollara çıkmasını imkansız görerek attığı "2022'de yolarda olsun bu sözlerimi yerim" tweet'leri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı 'Sözünü tutacak mısın Cem Toker' paylaşımları yaparak Toker'i etiketledi.
Yerli ve milli otomobilin seri üretime geçmesi için geri sayım başladı. TOOG'un üretileceği Gemlik'teki fabrika tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bursa'da yılda 80 bin otomobilin banttan indirilmesi hedeflenen 1.2 milyon metrekare üzerine kurulu dev tesisin açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdeleyi kesmesiyle üretime başlayacak Gemlik fabrikasının açılışı öncesinde, yerli otomobil projesinin açıklandığı dönemde dalga geçen ve üretime geçeceğine ihtimal vermeyenler de gündemde.
Cem Toker'in tweet'leri gündemde
Özellikle o dönemde projeyi ti'ye alan Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'in o günlerde attığı tweet'leri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.
"Seri üretime geçsin her aşağılamayı kabul ederim"
Toker, 2019'da yaptığı paylaşımalarda "Yerli oto denilen araç 2022'de Türkiye'de seri ve yerli üretimle yollarda olsun bu sözlerimi yutar buradan gelecek her türlü aşağılamayı, hakareti, alayı kabul ederim." ifadelerini kullanmıştı.
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Yeniden gündem olan tweet'lerindan sonra çok sayıda kullanıcı Toker'e 'Sözünü tutacak mısın?' sorusunu yöneltti: