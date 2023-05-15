CHP ve HDP’ye sandık şoku

HDP destekli 6’lı Masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği 14 Mayıs seçimlerinde 10’ncu yenilgisini aldı. Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu 2010 yılından bu yana girdiği 10’uncu seçimini kaybetti. Kılıçdaroğlu’nun en çok oy aldığı iller ise kendisine destek vereceğini açıklayan Yeşil Sol Parti’nin en güçlü olduğu iller Diyarbakır, Şırnak, Tunceli ve Hakkari oldu.

KILIÇDAROĞLU 2018’İN GERİSİNDE KALDI

Bu Kılıçdaroğlu’nun oylarına yansıdı. Kılıçdaroğlu, 2018 seçimlerinde CHP’nin adayı Muharrem İnce, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener ve Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu’nun toplam 47,22’ye ulaşan oyundan daha az oyda kaldı. Kılıçdaroğlu, yüzde 44,38 oy alarak seçimi ikinci bitirdi. Kılıçdaroğlu memleketi Tunceli’de oyların yüzde 80’inden fazlasını aldı. Kılıçdaroğlu’nun ortak adayı olduğu Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı’nın milletvekilleri seçimlerindeki toplam oyu ise 43,7 oranında kaldı.

BÖLGEDE YSP DESTEĞİ İLE İLK SIRADA

Terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin desteklediği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu Güney Doğu ve Doğu Anadolu illerinde en çok oyu alan cumhurbaşkanı adayı oldu. Kılıçdaroğlu, Yeşil Sol Parti’nin en güçlü olduğu iller Diyarbakır, Şırnak, Tunceli ve Hakkari’de sandıktan birinci çıkan isim oldu. Kılıçdaroğlu Adana, Mersin, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Eskişehir, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Van, Mardin, Balıkesir, Tekirdağ ve Denizli’de birinci oldu.







