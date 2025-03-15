CHP’li başkan vekaleti MHP’ye verdi

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye başkanlığı vekaletini CHP’lilere değil MHP’li Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara’ya bıraktı. Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Köksal, CHP’nin Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleri için yaptığı eyleme de katılmamıştı.
CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, vekaletini CHP’li bir isim yerine MHP’li bir meclis üyesine bıraktı. CHP’nin Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleri için yapılan eylemlerine katılmayan Köksal, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile biliniyor. Mevzuata göre belediye başkanı kendisine vekalet için belediye meclisi üyeleri arasından birini seçiyor. Köksal’ın bu hakkını MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara’dan yana kullandığı bildirildi.
İMAMOĞLU İLE ARASI AÇIK
Köksal’ın grup başkanvekilliği döneminde yeni CHP yönetimi ile arasının açık olduğu bilinirken kongre sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermişti. Genel Merkeze muhalefet eden Köksal’ın, belediye başkanlığı adaylığı döneminde yaptığı açıklamalar ile Ekrem İmamoğlu ile arası açılmıştı. Ekrem İmamoğlu, seçilirse Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapılarının DEM Parti’ye kapalı olacağını söyleyen Köksal için “Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak” demişti.