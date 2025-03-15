CHP’li başkan vekaleti MHP’ye verdi

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, vekaletini CHP’li bir isim yerine MHP’li bir meclis üyesine bıraktı. CHP’nin Esenyurt ve Beşiktaş belediyeleri için yapılan eylemlerine katılmayan Köksal, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile biliniyor. Mevzuata göre belediye başkanı kendisine vekalet için belediye meclisi üyeleri arasından birini seçiyor. Köksal’ın bu hakkını MHP’li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara’dan yana kullandığı bildirildi.