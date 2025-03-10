CHP’liler kentte uzlaşamadı

Süreci değerlendiren bir CHP’li, “CHP’liler kime sahip çıkıyor. Tutuklanan belediye başkanları Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler için belediye önünde toplanan kalabalıklar, kent uzlaşısı gerekçesiyle gözaltına alınanlara kayıtsız kaldı” diye konuştu. Ataşehir ve Maltepe belediye yetkililerinin gözaltına alınmasına yönelik itirazların yükselmemesine dikkat çeken Partili, “Bir protesto bir toplanma meydana gelmedi. CHPliler durumun farkında ne olduğunu gayet iyi biliyorlar” açıklaması yaptı.

İBB Başkanı İmamoğlu’nun taraftarlarının kavram kargaşası meydana getirerek, Kent Uzlaşısı ile yeni açılım sürecinin aynı olduğunu ifade ettiklerini belirten Partili, “Bir kere ikisi aynı değil. Devlet yasal bir süreci partilerin dahil olduğu bir açıklıkla yapıyor. Heyetler ortada. Yurt dışına yapılan ziyaretler, kiminle konuştukları belli. Gelen, giden mesajlar ortada” diye konuştu. Kent Uzlaşısı’nın karanlık bir şekilde sağlandığını belirten partili, “Kent Uzlaşısı illegal yapıldı. Para ve özellikle kripto para verilerek sağlandı. Vicdanlar değil, soğuk cüzdanlar konuştu. Biri devlet için diğeri Ekrem İmamoğlu için yapıldı. CHP’liler belediye başkanlarına sahip çıkarken, Kent Uzlaşısı’na yönelik tutuklamalara kayıtsız kalıyor. Çünkü KCK işi somut, terörle iltisak olduğu somut, terörü finanse ettiği kesin, herkes tarafından biliniyor” açıklaması yaptı.