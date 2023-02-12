CHP'li Fikri Sağlar'ın 'Suriyeli' yalanı anında çürütüldü: Açıkça provokasyon yapıyorsunuz

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılırken afet bölgesinde bulunan Halk TV muhabiri, provokasyona soyundu. Hatay'da bir depremzede ile röportaj yapan muhabir, "Büyük bir sıkıntı var" ifadeleriyle vatandaşı yönlendirmeye çalıştı. Depremden sonra yardımların hemen yetiştiğini ifade eden depremzede ise "Afet zamanında biz bakmayacağız buna. Biz birbirimize yardımcı olacağız. Olaya siyasi yaklaşmayın. Allah devletimize zeval vermesin ilk günden yetiştiler." dedi.