CHP'li Fikri Sağlar'ın 'Suriyeli' yalanı anında çürütüldü: Açıkça provokasyon yapıyorsunuz

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CHP'li Fikri Sağlar.
CHP Parti Meclisi üyesi Fikri Sağlar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yüz binlerce Suriyelinin Türkiye'ye alındığını öne sürdü. Sağlar, yaptığı paylaşımda "'AK Parti Suriye'den yüzbinlerce yeni sığınmacıyı Türkiye'ye getiriyor. Amacınız nedir, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Getirdiğiniz milyonlarca sığınmacının açtığı sorunlar yetmedi mi? Millet can derdine düşmüş devletten yardım beklerken, yeni sığınmacılar İSTEMİYORUZ" ifadelerine yer verdi.
Sağlar'ın provokasyonuna sosyal medya üzerinden yanıt veren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, iddiaları yalanlayarak şu açıklamada bulundu: