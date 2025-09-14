Yeni Şafak
Çorum'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

19:3214/09/2025, Pazar
AA
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kedi, daha sonra serbest bırakıldı.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde ağaca çıkan ve mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kedi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerce güvenli şekilde indirildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sunguroğlu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde ağaca çıkan kedi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince indirildi.

#Çorum
#Sungurlu
#Sunguroğlu Mahallesi
