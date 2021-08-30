Güvenliği nasıl sağlayacaksınız

AYŞE OLGUN - SEMRA KARABAŞ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası, Yeni Şafak Ekler Sorumlusu Ayşe Olgun ve TV Net Ekonomi Şefi Semra Karabaş’ın da aralarında olduğu gazetecilerin sorularını cevaplardı, gündeme ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, “Boşnak, Hırvat, Sırp, tüm Bosna-Hersekli muhataplarla yakın temaslarımızı sürdüreceğiz. Bosna-Hersek ile ticaret hacmimizi 1 milyar avroya çıkartmayı planlıyoruz. Karadağ ile 250 milyon avroluk ticaret hedefine ulaşmak için yol haritamızı ele aldık” dedi.

AÇIKLAMALARI ILIMLI AMA TEREDDÜT VAR

Afganistan’daki gelişmelere de değinen Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Şu anda henüz Afganistan’da bir hükümet kurulmadı ve ne gibi bir getirisi götürüsü olacak belli değil. Taliban’ın açıklamaları ılımlı ama 20 yıl öncesinin açıklamalarıyla, şimdiki açıklamalar acaba örtüşüyor mu? Buna baktığımız zaman burada tabii tereddütler söz konusu. Burada süreci şu anda bizim hassasiyetle izlememiz lazım. İşte bakın hiç umulmadık anda 200’e yakın insan öldü. Ölenlerin içinde Taliban mensupları da var. Edinilen istihbarata göre tamamıyla DEAŞ Horasan deniliyor. Biz burada süreci dikkatle takip etmeliyiz. Bir defa kesinlikle Taliban’ın devlet olma veya devlet yönetme noktasındaki duruşu nedir, bunu göreceğiz.

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BUNLAR DÜŞÜNDÜRÜCÜ

Biz 20 yıldır Afganistan’a gerek altyapı gerek üstyapı ile ilgili olsun, her türlü desteği verdik. Ama gel gör ki, mesela Afganistan’ın kuzeyinde Taliban çok ciddi hasarlar verdi. Mesela şu anda kendisi de bir Türk olan Dostum tehdit altında olduğu için Afganistan’dan çıkmak zorunda kaldı. Şimdi bunlar tabii düşündürücü. Yarın başka ne olur ne olmaz bunları bilemeyiz. Aynı şekilde Afganistan’ın komşusu durumunda olan ülkeler, Azerbaycan’dan başlamak suretiyle, burada Türkmenistan, öbür tarafta Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan hep birlikte Taliban’ın atacağı olumlu adımlara belki ortak olmak isterler. Biz de bu noktada yardımcı olmak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti’nin belli bir birikimi var, belli bir alt yapısı var. Bu birikim ve alt yapıyla yardımcı olmak isteriz. Ama yardımcı olabilmek için de kapıların bir açılması lazım. Onun için de şu anda bizim istihbaratımızın Taliban muhataplarıyla görüşmeleri oluyor. Bunun dışında güneyde bazı ülkelerde bir araya gelmek suretiyle görüşmeler oluyor. Hepsinden öte işte şimdi Doktor Abdullah Abdullah ve Hamid Karzai oralarda bir araya geliyorlar. Onların verdiği sinyaller de bizim için çok çok önemli.

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AFGAN KADINLAR İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ

Erdoğan, Afganistan’daki kadınların haklarını kullanmaları konusunda ellerinden gelen bütün adımları atacaklarını söyledi. Erdoğan şöyle devam etti: Zaman zaman Afganistan’dan parlamentodan gelen kadın parlamenterler oldu. Onlarla da görüşürdüm. Onlar da kendi kadınlarının duruşunu anlattıkları zaman belli bir ilerleme kaydettiklerini söylerlerdi. Örnek olarak da bizim kadınlarımızı gösterirlerdi. Şimdi burada da tabi Taliban’ın kadınlara bakışı bana göre 20 yıl öncesi gibi olmayacaktır. Bizden istedikleri bir destek olması halinde biz her türlü desteği Afganistan’a veririz.”

DERDİMİZ PROBLEM ÇÖZMEK

Erdoğan, “Afganistan’a Libya benzeri bir anlaşma ile dönme ihtimali var mı?” sorusuna ise “Libya gibi bir anlaşma yapmak mümkün değil diyemem. Aynı tür bir anlaşmayı yaparız. Yeter ki aynı şekilde karşımızda bir muhatap bulalım. Eğer aynı şekilde bir muhatap karşımızda olursa niye öyle bir anlaşma yapmayalım? Bizim derdimiz problem çözmek” cevabını verdİ.

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DEAŞ’LA MÜCADELE ETMEDİLER

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın “DEAŞ’ın yüzde 100’ünü devirdim” açıklamasını değerlendiren Erdoğan, “Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil, bir defa Amerika, DEAŞ’ı bitirmemiştir. DEAŞ’a karşı da hiç böyle ciddi ve kararlı bir mücadele vermemiştir. DEAŞ’a karşı dünyada kararlı mücadele eden tek ülke vardır, o da Türkiye’dir. Bu mücadeleyi biz verdik, veriyoruz” dedi.

SEÇİM BARAJI YÜZDE 7 OLACAK

Erdoğan, seçim barajıyla ilgili olarak “Barajla ilgili olarak şu anda belirgin hale gelen aslında 7 ama bu konuda Cumhur İttifakı olarak MHP’li arkadaşlarımızın nihai kararını bizim arkadaşlarımız henüz almış değiller. Ancak 7 netleşmiş vaziyette. MHP de 7’ye olumlu bakıyor” dedi.

S-400'DE TEREDDÜT YOK

Erdoğan, ikinci paket S-400 alımıyla ilgili “Rusya’yla ilgili, ikinci paketin alımı vesaire, bu konularda bizim herhangi bir tereddüdümüz yok. Rusya’yla bizim gerek S-400 konusu olsun, gerek savunma sanayine yönelik olsun, birçok adımımız var” dedi. İsrail’le ilişkilerle ilgili olarak Erdoğan, “Biz İsrail ile ilgili durumları zaten Sayın Cumhurbaşkanı’yla görüşerek gözden geçirmiş bulunuyoruz. Yeter ki başbakan ve diğer bakanlarda bir sıkıntı olmasın. Eğer bu BM Genel Kurulu’nda Sayın Cumhurbaşkanı orada olursa belki onunla orada da bir görüşmemiz olabilir” diye konuştu.

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KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜRSE DÜNYAYA NASIL İZAH EDERİZ?

Muhalefetin ‘Taliban’ın muhatap alınmaması’ yönündeki açıklamalarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin muhalefeti, anamuhalefeti hiçbir şekilde çözüm odaklı çalışmadı ki. Ama biz çözüm odaklı çalışıyoruz. ‘Taliban’la aynı masaya oturulmasın!’ diyorlar. Bir defa aynı masaya oturmadan hiçbir yerde siz bir çözüm üretemezsiniz. Değerlendirmelerimizi yaptıktan sonra da böyle bir işe girmemiz gerekirse gireriz, girmememiz gerekirse girmeyiz. İlk etapta biz Afganistan’dan çıkmayı düşünmedik. NATO zirvesinde de bunları Biden ile konuştuk ama Biden’a biz 3 tane teklif getirdik. Dedik ki, bir defa idari ve mali noktada bize destek olacaksınız. İki, diplomatik destek vereceksiniz. Üç, lojistik destek vereceksiniz. Eğer bunlar verilirse biz burada kalabiliriz. Havaalanı meselesinde de Taliban ne diyor, ‘Güvenliği bize verin ama işletmeyi siz alın.’ Nasıl güvenliği size veririz? Güvenliği siz aldınız, ondan sonra orada yine kan gövdeyi götürürse biz bunu dünyaya nasıl izah edeceğiz? Bu kolay bir iş değil. İşte bunlar konuşuldu, hemen ertesi gün 200’e yakın kişi öldü.”

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REZERV 115 MİLYAR DOLARI GEÇECEK

Yıl sonu itibarıyla rezervlerin 115 milyar doları bulacağını söyleyen Erdoğan, “Fazlası olacak, azı olmayacak. Tabi muhalefetin hesapları daha farklıydı, bunlar çok daha düşük rakamlar planlıyorlardı, bunların hesapları tutmadı” dedi. Rezervin 115 milyar doların üzerine çıkacak olmasının muhalefete dert olduğunu kaydeden Erdoğan, “Bu dert bunları geriyor. Öyle de olsa böyle de olsa inşallah biz 115 milyar doların üzerine böylece çıkmış olacağız” şeklinde konuştu.

AFAD'DAN NİYE RAHATSIZ OLUYORSUN

Son günlerde çok sayıda afet yaşamamıza rağmen “halimiz ne olacak” demediklerini söyleyen Erdoğan, “Ama bakıyorsun Bay Kemal hala saçmalıyor. Kalkıyor iki de bir “AFAD’a para vermeyin, yok şunu şuraya vermeyin, buraya bunu vermeyin.” diyor. Niye rahatsız oluyorsun bundan?” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: AFAD’ın bir başka özelliği daha var. Vatandaşın telef olmuş hayvanlarının yerine yenilerini kendilerine teslim ediyor. Arıları, kanatlı hayvanları vesaire hemen teslim ediyor. Benim o vatandaşım bekleyemez ki... Vatandaşım bunlar anında kendisine geldiği zaman huzur buluyor ve devletine güveniyor, inanıyor.

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