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Gündem Cumhurbaşkanı danışmanı İsmail Cesur iddiayı yalanladı YouTubeun para kazanma özelliği Cumhurbaşkanımızın kanalında ilk günden bu yana kapalı
POLİTİKA

​Cumhurbaşkanı danışmanı İsmail Cesur iddiayı yalanladı: YouTube'un 'para kazanma özelliği' Cumhurbaşkanımızın kanalında ilk günden bu yana kapalı

Cumhurbaşkanı danışmanı İsmail Cesur iddiayı yalanladı: YouTube'un 'para kazanma özelliği' Cumhurbaşkanımızın kanalında ilk günden bu yana kapalı

Cumhurbaşkanı danışmasını İsmail Cesur, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin dislike atmak için girdiği videosuna reklam koydu. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, YouTube'den gelir elde eden il cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti" iddiasını yalanladı. Cesur, "Bu iddia tamamıyla gerçek dışıdır. YouTube'un "para kazanma özelliği" Sayın Cumhurbaşkanımızın kanalında ilk günden bu yana kapalıdır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilerle 26 Haziran Cuma günü video konferans aracılığıyla buluşmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilerle 26 Haziran Cuma günü video konferans aracılığıyla buluşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilerle 26 Haziran Cuma günü video konferans aracılığıyla buluştu.

Cumhurbaşkanı Danışmasını İsmail Cesur, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin dislike atmak için girdiği videosuna reklam koydu. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, YouTube'den gelir elde eden il cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti' iddiasına yanıt verdi.
  • Cesur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu iddia tamamıyla gerçek dışıdır. YouTube'un "para kazanma özelliği" Sayın Cumhurbaşkanımızın kanalında ilk günden bu yana kapalıdır. Görselde bu özelliği kullanmak için başvuru dahi yapılmadığı açıkça görülmektedir" ifadelerini kullandı.

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Giresun'un Eynesil ilçesinde evine çıkan bozuk yola beton dökülmesi isteği yerine getirilmeyen 70 yaşındaki Fadime Çetinkaya, belediye ekiplerinin Gümüşçay Mahallesi yoluna döktüğü betonu kazma ile bozdu. Belediye ekipleri o anları kayda aldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Eynesil Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, görüntüleri sosyal medya hesabından “İlçemizde böyle insanların olmasından, ilçemizin bir adım ileri gitmesini istemeyen bu sığ düşünceli insanlardan utanıyoruz. Yıllardır yapılmayan, yapılamayan yolu 3 günde çalışma arkadaşlarımız canla başla çalışıp bitiriyorlar, mükafatı ne mi? İşte bu" sözleriyle paylaşmıştı. Çetinkaya ise ''Belediye başkanı gelecekti, bizimle dalga geçermiş gibi gelmedi. Daha sonra tansiyonum mu yükseldi bilmiyorum kendimi kaybettim. Aldım kazmayı gittim betonlarını bozdum'' sözleriyle kendisini savundu.
Amasya'da kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor: 6 ülkeden sipariş aldı
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Amasya'da kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor: 6 ülkeden sipariş aldı

Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor. Arıcılık yapan Halit Çelebi, "Çin'in koronavirüs sonrasında üretimde sıkıntıya girmesiyle yurt dışından daha çok istek geldi. İtalya başta olmak üzere 6 ülkeden sipariş aldık, bazı ülkelere test ürünleri gönderdik" dedi.

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