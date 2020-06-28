​Cumhurbaşkanı danışmanı İsmail Cesur iddiayı yalanladı: YouTube'un 'para kazanma özelliği' Cumhurbaşkanımızın kanalında ilk günden bu yana kapalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilerle 26 Haziran Cuma günü video konferans aracılığıyla buluştu.Cumhurbaşkanı Danışmasını İsmail Cesur, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin dislike atmak için girdiği videosuna reklam koydu. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, YouTube'den gelir elde eden il cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti' iddiasına yanıt verdi.
- Cesur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu iddia tamamıyla gerçek dışıdır. YouTube'un "para kazanma özelliği" Sayın Cumhurbaşkanımızın kanalında ilk günden bu yana kapalıdır. Görselde bu özelliği kullanmak için başvuru dahi yapılmadığı açıkça görülmektedir" ifadelerini kullandı.
Bu iddia tamamıyla GERÇEK DIŞIDIR.
YouTube'un "para kazanma özelliği" Sayın Cumhurbaşkanımızın kanalında ilk günden bu yana KAPALIDIR.
Görselde bu özelliği kullanmak için başvuru dahi yapılmadığı açıkça görülmektedir. https://t.co/fUVRYX6uiv pic.twitter.com/mr5PQrvFuO
Bu iddia tamamıyla GERÇEK DIŞIDIR.