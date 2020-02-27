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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Siyaset Akademisi açılışında konuştu: Aslı işinizin millete hizmet olduğunu asla unutmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset akademisinin ilk dersinde konuştu. Erdoğan, "Aslı işinizin millete hizmet olduğunu asla unutmayın. Kibir, tepeden bakma, insanları küçümseme ve kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır.Bizim milletimiz seçimden seçime kapısına gelenle her gün yanında olanı asla aynı tutmaz. Siyasetçinin sözü ve tavrı kendi hayatında karşılık bulduğu sürece etkilidir. Sizler her halinizle çevrenize örnek olacaksınız ki ülke ve millet meseleleri konusunda söylediklerinize itibar edilsin" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Hukuki olarak engeli olmayan her vatandaşımızı potansiyel üye adayımız olarak görüyor ve partimize davet ediyoruz.

Dava adamı vasıflarına sahip bir siyasetçi günü kurtarmanın değil, geleceğe eser bırakmanın şuuru ile çalışır. Bizler bu anlayışla 18 senedir çalışıyoruz.

Siyaset yaparken elde edilen makamların milletin emaneti olduğun akıldan çıkarılmamalı.

Aslı işinizin millete hizmet olduğunu asla unutmayın

Kibir, tepeden bakma, insanları küçümseme ve kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır.

Bizim milletimiz seçimden seçime kapısına gelenle her gün yanında olanı asla aynı tutmaz.

Yüreğinizden merhamet, yüzünüzden tebessüm, dilinizden tatlılık, işinizden hasbilik eksik olmadığı sürece siyasette

Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir. Orada yaşanmaz. Her işinizde adaleti gösterirseniz siyasette büyürsünüz.

Siyasetçinin sözü ve tavrı kendi hayatında karşılık bulduğu sürece etkilidir.

Sizler her halinizle çevrenize örnek olacaksınız ki ülke ve millet meseleleri konusunda söylediklerinize itibar edilsin.

Bizim milletimiz seçimden seçime kapısına gelenle her gün yanında olanı asla aynı tutmaz.

Bugün rahmetli Erbakan hocamızın 9. ölüm yıl dönümü

İlk gençlik yıllarımdan itibaren yanında bulunma şerefine nail olduğum Erbakan hocamızdan çok şeyler öğrendim.

Merhum hocamız Erbakan, tüm ömrünü öğrenmeye, öğretmeye, hizmet etmeye adamış bir ilim, devlet ve siyaset adamıydı.

Siyaset demek ülke için eser üretmek millete hizmet etmek demektir.

Derslik sayısını 316 bin ilave ile 590 bine öğretmen sayısını 652 bin ilave ile 946 bine çıkardık.

Eğitimde kat sayı adaletsizliğini gidererek ders kitaplarını ücretsiz vererek yeni bir dönemi başlattık.

Spor alt yapısında devrim yaptık. Niye? Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtaralım diye.

Sağlıkta hastane ve tedavi kurum sayısını 5 bin 500'e hastane yatağı sayısını 240 bine yükselttik.

Hekim sayısını 161 bine, sağlık çalışanı sayısını 1 milyon 64 bine yükselttik.

TSK 400 bin asker mevcuduyla hem sınırlarımızın korunmasında hem de sınır ötesi operasyonlarda destan yazıyor.

Dünyanın 13. sırasındayız

Kanunları yenileyerek pek çok hak arama yolu getirerek hukuk devleri ilkesinin hayata geçmesini sağladık.

İstanbul'da hizmete giren yeni havalimanımız kendi alanında dünyanın en iyilerinden birisidir.

Ülkemizin milli gelirini dünyada 17. sıradan 13. sıraya yükselttik.

İhracatımız 181 milyar dolara, hizmet ihracatımız 54 milyar dolara, turist sayımız 52 milyona yükseldi.

Ekonomik göstergelerde 2002'ye göre iyi bir yere ulaştık. Son dönemdeki sıkıntılara rağmen ilerliyoruz.

Akdenizde yürüttüğümüz sondaj faaliyetleriyle enerjide yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz.

Libya

Libya'da Hafter lehine olan tabloyu tersine döndürdük. Libya'da daha önce Hafter lehine olan yapıyı tersine döndürdük.

İdlib

Bizi taciz eden kim olursa olsun tepesine bineriz.

İdlib'deki gelişmeler lehe döndü. Ruslarla görüşmeler devam ediyor ve edecek. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz. İdlib'de 3 şehidimiz var, rejimin kaybı çok büyük.

Biz bu topraklarda terör istemiyoruz. Bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz.

Yüz binlerce vatandaşını öldüren Esed'i dost olarak görmek mümkün değil.

Avrupa

Avrupa kapısına gelen mazlumları, kendi refahına ve güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor.

Hindistan

Hindistan katliamların cirit attığı bir ülke haline geldi. Hindular Müslüman katliamı yapıyor.

Külliye

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni cumhuriyet döneminin sembol medeniyet eseri olarak inşa etmeye çalıştık.

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