Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenli temas ve diyaloğun devamına büyük önem verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de yapıcı tutumumuz sürüyor" dedi.

Haber Merkezi 05 Mart 2021, 16:31 Son Güncelleme: 05 Mart 2021, 17:39 Diğer