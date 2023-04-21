Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon da faiz de düşecek

Bu yedili masanın etrafındakinin faiz, enflasyonla ilgili düşünceleri nedir, ilgilenmiyorum. Bunların bu konularda tavırları yok. Bebecan şöyle demiş, öbürü böyle demiş. Bunlar faizcidir. Bunlar enflasyonist bir ekonominin önderleridir. Bunlara güvenilmez. Çok enteresan beraber Davos'tayız, Bebecan'la. O zaman IMF'in başındaki de orada. Dedim ki, siz taksitlerinizi alıyor musunuz? Alıyoruz. Bizim iktidara gelişimizin ilk dönemi 2003. Biz size bu taksitleri ödeyeceğiz. IMF'e borcumuz 23,5 milyar dolardı. MB'nin Döviz rezervi de 27,5 milyar dolardı. 2013'e kadar IMF'ye bu borç taksitlerini ödedik, 2013'te bu işi bitirdik ve ondan sonra da IMF bir daha Türkiye'nin kapısına uğramadı. Kimin kapısına uğradı, CHP'nin sözcüsü ve İP'in sözcüsü, otel lobilerinde IMF temsilcileriyle görüşme yaptılar. Hükümetin bunlardan borç alması lazım dediler, biz ne dedik almayacağız. O zaman IMF'in başındakine Türkiye'yi ben idare ederim, siz buraya müdahale edemezsiniz, taksitlerinizi alın gidin.