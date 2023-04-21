Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon da faiz de düşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Gaziosmanpaşa'da Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun da faizle birlikte düşeceğini ifade etti.
Erdoğan'ın konuşmasından ilgili bölüm şöyle;
Günlük hayatımızda yaşadığımız sıkıntılardan kurtulmamızın yolu ülkemizi büyütmek, üretim ve istihdamı artırmaktan geçtiğini unutmamalıyız. Enflasyonun yükselmesinde, fiyat artışlarında birilerinin aç gözlülüğünün, alçaklığının payı varsa bunun da peşine düşeriz. Nitekim ilgili tüm kurumlara verdiğimiz açık talimat var. Vatandaşın ekmeğine göz dikenin gözünün yaşına bakmayacaksınız.
"ABD'de faiz yükselebilir ama Türkiye'de düşecek"
"ABD'de faiz yükselebilir ama Türkiye'de düşecek"
Enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. ABD'de faiz yükselebilir ama Türkiye'de düşecek. Göreceksiniz enflasyon da faizle birlikte düşecek. Türkiye Yüzyılı gibi vizyonu 3-5 karaborsacının hırsına teslim etmeyeceğiz.
"Yedili Masa faizcidir"
"Yedili Masa faizcidir"
Bu yedili masanın etrafındakinin faiz, enflasyonla ilgili düşünceleri nedir, ilgilenmiyorum. Bunların bu konularda tavırları yok. Bebecan şöyle demiş, öbürü böyle demiş. Bunlar faizcidir. Bunlar enflasyonist bir ekonominin önderleridir. Bunlara güvenilmez. Çok enteresan beraber Davos'tayız, Bebecan'la. O zaman IMF'in başındaki de orada. Dedim ki, siz taksitlerinizi alıyor musunuz? Alıyoruz. Bizim iktidara gelişimizin ilk dönemi 2003. Biz size bu taksitleri ödeyeceğiz. IMF'e borcumuz 23,5 milyar dolardı. MB'nin Döviz rezervi de 27,5 milyar dolardı. 2013'e kadar IMF'ye bu borç taksitlerini ödedik, 2013'te bu işi bitirdik ve ondan sonra da IMF bir daha Türkiye'nin kapısına uğramadı. Kimin kapısına uğradı, CHP'nin sözcüsü ve İP'in sözcüsü, otel lobilerinde IMF temsilcileriyle görüşme yaptılar. Hükümetin bunlardan borç alması lazım dediler, biz ne dedik almayacağız. O zaman IMF'in başındakine Türkiye'yi ben idare ederim, siz buraya müdahale edemezsiniz, taksitlerinizi alın gidin.
"Başbakanlığım dönemimde MB'nin döviz rezervleri 135 milyar dolara çıktı"
"Başbakanlığım dönemimde MB'nin döviz rezervleri 135 milyar dolara çıktı"
Merkez Bankamızda 27,5 milyar dolardan 122 milyar dolara kadar çıktı döviz rezervi. Başbakanlığım dönemimde 135 milyar dolara kadar MB'nin döviz rezervleri çıktı. Bebecan hatırlıyorsun o günleri değil mi? Sen mi yürüttün o işleri, imzayı atan kimdi? Sen misin ben mi? Yalanda bunların üzerine yok. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Bay bay Kemal'in yanında olanlar ya huyundan ya suyundan kapacak.
#Recep Tayyip Erdoğan
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#enflasyon
1 saat önce