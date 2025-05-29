Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı: Tarihimizin en muhteşem destanlarından biri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, mesajında, "Tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul'un Fethi'nin 572'nci seneidevriyesi mübarek olsun. Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul'un Fethi'nin 572'nci seneidevriyesi mübarek olsun. Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum."
ifadesini kullandı.
"Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur"
"Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur"
Erdoğan, Hz. Muhammed'in (sas) "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadisi ile fethin tasvir edildiği bir görsele de paylaştı.
#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul
#Fatih Sultan Mehmet