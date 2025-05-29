Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutladı: Tarihimizin en muhteşem destanlarından biri

"Tarihimizin en muhteşem destanlarından biri olan İstanbul'un Fethi'nin 572'nci seneidevriyesi mübarek olsun. Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum."