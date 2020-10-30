Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmirde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen deprem ile ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, ''İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik'' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum deprem bölgesine gidiyor: Tüm yaraları hızlıca saracağız
GÜNDEM
Bakan Kurum deprem bölgesine gidiyor: Tüm yaraları hızlıca saracağız

İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem ile ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir
GÜNDEM
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem ile ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir

İzmir Valisi Köşger: Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok
GÜNDEM
İzmir Valisi Köşger: Can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok
Abone Ol Google News
Henüz bilgi yok

Henüz bilgi yok

​İzmir Valisi Köşger'den yaşanan depremle ilgili flaş açıklama.
Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

İzmir'in çeşitli ilçelerinde yıkılan binalar var, ekipler bölgeye gidiyor.
İzmirde çöken bina saniye saniye görüntülendi

Ege'de <br>maçlar ertelendi

Ege'de
maçlar ertelendi

​TFF'den flaş açıklama.

Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

​İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem ile ilgili ilk açıklama.
Tamamen yerli ve milli

Tamamen yerli ve milli

Türkiye'nin milli trenleri için geri sayım başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.