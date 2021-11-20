Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti

Tazminat taleplerinin 10 bin TL ve 1 milyon TL arasında değişen davaların içeri ise Kılıçdaroğlu’nun 2011-2016 yılları arasında mitinglerde ve toplantılarda yaptığı konuşmalarda Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli söylemler konu edilmişti. Miktar bakımından en yüksek tutarlı 1’er milyon TL’den 3 ayrı davanın konuları ise Rehyanlı’daki patlama ve Uludere’deki saldırıların ardından hayatını kaybeden vatandaşların sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu tarafından Erdoğan’ın gösterilmesiydi. Benzer bir diğer davada ise Erdoğan’ı terör örgütü elemanı yetiştirerek Suriye’ye gönderme suçlamaları oldu.

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‘Kılıçdaroğlu kıymet bilmiyor’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısını işaret ederek yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu’na karşı açıp kazandığı davaları geri çektiğini fakat Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bir kıymet bilmediğine değindi. Erdoğan tarafından mahkemeye sunulan feragat dilekçesinde bir kereye mahsus şahsına yapılan her türlü saygısızlığı affettiğini vurguladı.

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