Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğluna açtığı 17 davayı geri çekti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti. Böylelikle 4 milyon 460 bin TL’lik tazminat tutarından vazgeçmiş oldu. Erdoğan tarafından mahkemeye sunulan feragat dilekçesinde bir kereye mahsus şahsına yapılan her türlü saygısızlığı affettiğini vurgulandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu’na açtığı 17 davayı geri çekti
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu

Tazminat taleplerinin 10 bin TL ve 1 milyon TL arasında değişen davaların içeri ise Kılıçdaroğlu’nun 2011-2016 yılları arasında mitinglerde ve toplantılarda yaptığı konuşmalarda Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli söylemler konu edilmişti. Miktar bakımından en yüksek tutarlı 1’er milyon TL’den 3 ayrı davanın konuları ise Rehyanlı’daki patlama ve Uludere’deki saldırıların ardından hayatını kaybeden vatandaşların sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu tarafından Erdoğan’ın gösterilmesiydi. Benzer bir diğer davada ise Erdoğan’ı terör örgütü elemanı yetiştirerek Suriye’ye gönderme suçlamaları oldu.

Tescilli yalancı: 2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi
GÜNDEM
Tescilli yalancı: 2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi

‘Kılıçdaroğlu kıymet bilmiyor’


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çağrısını işaret ederek yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu’na karşı açıp kazandığı davaları geri çektiğini fakat Kılıçdaroğlu’nun bu konuda bir kıymet bilmediğine değindi. Erdoğan tarafından mahkemeye sunulan feragat dilekçesinde bir kereye mahsus şahsına yapılan her türlü saygısızlığı affettiğini vurguladı.

Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı
GÜNDEM
Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı burs olarak bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat davası
Beyaza büründü

Beyaza büründü

​Karın tadını çıkarmak isteyenler zirveye çıkıyor.
Ailesi ifade veriyor

Ailesi ifade veriyor

Otopsisi tamamlandı: Müslüme bugün defnedilecek.
Korkutan antibiyotik uyarısı: 2030da ölümler kanseri geçecek

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.