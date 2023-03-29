Cumhurbaşkanı Erdoğan koalisyonun cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözlerine ateş püskürdü: 'Ne vereyim abime' mantığıyla makam dağıtıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda muhalefeti yaylım ateşine tuttu. Yedili Masa'nın iktidar olduğunda 7 cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı sözlerini vermesine sert tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi: "Kendi ifadeleriyle bir kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran, yedili koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacaktır. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığının bakanlığının milletvekilliğinin ne vereyim abime veya b seç beğen al mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezhgahına dönüştürülmesinden rahatsızız. Cumhur İttifakı'nın vakur tavrı bu konudaki duruşumuzun en güzel örneğidir. Yine mitinglerimizde yüksek sesli muhalefetin aymaz umursamaz bencil tavrına rağmen biz kendi hassa taviz vermeyeceğiz.