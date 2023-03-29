Cumhurbaşkanı Erdoğan koalisyonun cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sözlerine ateş püskürdü: 'Ne vereyim abime' mantığıyla makam dağıtıyorlar

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Türkiye, 14 Mayıs tarihinde sandığa gidiyor. Tarihin netlik kazanmasıyla birlikte siyaset arenasında hararetli anlar yaşanmaya devam ediyor. Millet İttifakı'nın oy oranını artırmak için koalisyondaki sandalye sayısını artırma çabası, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi makam sözleri vermesi eleştirilmeye devam ediyor.
'Kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacaklar'
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda muhalefeti yaylım ateşine tuttu. Yedili Masa'nın iktidar olduğunda 7 cumhurbaşkanı adayı çıkaracağı sözlerini vermesine sert tepki gösteren Erdoğan şunları söyledi: "Kendi ifadeleriyle bir kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran, yedili koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacaktır. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığının bakanlığının milletvekilliğinin ne vereyim abime veya b seç beğen al mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezhgahına dönüştürülmesinden rahatsızız. Cumhur İttifakı'nın vakur tavrı bu konudaki duruşumuzun en güzel örneğidir. Yine mitinglerimizde yüksek sesli muhalefetin aymaz umursamaz bencil tavrına rağmen biz kendi hassa taviz vermeyeceğiz.
'Siyasetin dilini zehirleyerek çıkar sağlamaya çalışanlara itibar etmeyeceğiz'
Böyle bir dönemde siyasetin dilini zehirleyerek çıkar sağlamaya çalışanlara itibar etmeyeceğiz. Varsa bir hadsizlik, iftira gerekli cevabı vereceğiz, göz yummayacağız, milletimizin kafasının bulanmasına izin vermeyeceğiz. Hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Can borcumu olan aziz milletimizin hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz. Muhattaplarımızı bizi kendi çukurları içine çekmesine meydan vermeyeceğiz. Sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz. Karşımızdakiler ne kadar alçalırsa alçalsın, biz milletimize karşı kardeşliğin diliyle konuşacağız."