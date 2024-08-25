Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde Ahlat'ta: Bu toprakların emanetçisi değil sahipleriyiz

Bin yıl önce gönüllerde edinilen yer bu vatanın sigortası, yıkılmaz gök kubbesi oldu. Dayanışma tohumları öylesine büyüdü ki kardeşlik hukukunu yıkamadılar. Etnik köken üzerinden bizi bölmek istediler, bölücü terör örgütü ile nefret duvarı örmek istediler, Allah’ın yardımı ile hepsinin üstesinden geldik. 85 milyon olarak birbirimize sımsıkı kilitlendik. Senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz. Bu toprakların emanetçisi değil asıl sahibiyiz.