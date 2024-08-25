Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde Ahlat'ta: Bu toprakların emanetçisi değil sahipleriyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'te, Ahlat etkinlik alanında düzenlenen programa katıldı.
Etkinlik alanında vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
"Şehitlerimizi minnetle anıyorum. Bu toprakların evladı kardeşim Zeki Ergezen’i de rahmetle yad ediyorum. Ecdadın konakladığı zamanı doğru okuduğu Ahlat iman ve medeniyet köprüsüdür. Anadolu’daki tarihimizde pergelin sabit noktası olmuş iftihar duyduğumuz şehirdir. Bin yıldır bu topraklarda tüten ocak milletimizin ocağıdır. Ahlat Malazgirt’le birlikte fetih ve medeniyet rüzgarı estirmiştir.
Ahlat başkentler doğuran şehirler anası bir şehirdir. 8 bin 200 ecdat mezarı ile kim olduğumuzu hatırlatır. Ahlat’ı kökleri ile buluşturmak yeniden cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Ahlat küllerinden yeniden doğdu. Gençlerimiz buraya geliyor kökleri ile tanışıyor. Kabine toplantısı ve açılış töreni ile verdiğimiz önemi gösteriyoruz.
'SENARYOLARI YIRTIP ATARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'
Her karışında şehit yatan Anadolu, öz yurdumuzdur. Buradaki varlığımızı hazmedemeyenleri, ham hayaller peşinde koşanları bekleyen büyük bir bozgundur