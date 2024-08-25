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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde Ahlat'ta: Bu toprakların emanetçisi değil sahipleriyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis’teki Ahlat Etkinlik Alanı’nda düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz. Bizler bu toprakların emanetçisi değil, asıl sahipleriyiz. Her karışında şehit yatan Anadolu, öz yurdumuzdur. Buradaki varlığımızı hazmedemeyenleri, ham hayaller peşinde koşanları bekleyen büyük bir bozgundur." dedi.

15:11 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 16:40 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'te, Ahlat etkinlik alanında düzenlenen programa katıldı.



Etkinlik alanında vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Şehitlerimizi minnetle anıyorum. Bu toprakların evladı kardeşim Zeki Ergezen’i de rahmetle yad ediyorum. Ecdadın konakladığı zamanı doğru okuduğu Ahlat iman ve medeniyet köprüsüdür. Anadolu’daki tarihimizde pergelin sabit noktası olmuş iftihar duyduğumuz şehirdir. Bin yıldır bu topraklarda tüten ocak milletimizin ocağıdır. Ahlat Malazgirt’le birlikte fetih ve medeniyet rüzgarı estirmiştir.

Vatandaşlar, programa yoğun ilgi gösterdi.

Ahlat başkentler doğuran şehirler anası bir şehirdir. 8 bin 200 ecdat mezarı ile kim olduğumuzu hatırlatır. Ahlat’ı kökleri ile buluşturmak yeniden cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Ahlat küllerinden yeniden doğdu. Gençlerimiz buraya geliyor kökleri ile tanışıyor. Kabine toplantısı ve açılış töreni ile verdiğimiz önemi gösteriyoruz.

Etkinlikte Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

'SENARYOLARI YIRTIP ATARAK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Bin yıl önce gönüllerde edinilen yer bu vatanın sigortası, yıkılmaz gök kubbesi oldu. Dayanışma tohumları öylesine büyüdü ki kardeşlik hukukunu yıkamadılar. Etnik köken üzerinden bizi bölmek istediler, bölücü terör örgütü ile nefret duvarı örmek istediler, Allah’ın yardımı ile hepsinin üstesinden geldik. 85 milyon olarak birbirimize sımsıkı kilitlendik. Senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz. Bu toprakların emanetçisi değil asıl sahibiyiz.

Her karışında şehit yatan Anadolu, öz yurdumuzdur. Buradaki varlığımızı hazmedemeyenleri, ham hayaller peşinde koşanları bekleyen büyük bir bozgundur

85 milyon biriz, tek yüreğiz. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Hep birlikte Türkiye'yiz.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonunda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Ahlat'ta düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında derece alanlara ödüllerini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'nci yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindeki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, han çadırına geçerek bir süre burada kaldı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Ahlat
#Bitlis
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