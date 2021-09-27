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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parklarda bankta yatanların öğrencilikle ilgisi yok

Kabine toplantısının ardından ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet yurtlarında kapasite yetersizliği olduğu iddialarıyla ilgili kendilerine gelen eleştirilere yanıt verdi. 'Barınamıyoruz' adı altında eylemler düzenleyenlerin, parklarda bankta yatanların öğrencilikle ilgisi olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bunlar kendilerine göre sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi Parkı neyse bir başka versiyonudur." dedi. Cumhurbaşkanı, muhalefetin bu iddialar üzerinden hükümeti hedef alın siyaset devşirmesine ilişkin de, "Hükümete geldiğimizde 190 olan yurt sayısını 774'e 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık. Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir. Bay Kemal bunlardan haberin var mı?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parklarda bankta yatanların öğrencilikle ilgisi yok Bay Kemal bunlardan haberin var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Uzunca bir süredir Dünya 5'ten büyüktür itirazıyla dile getirdiğimiz talebimizi Daha adil bir dünya mümkün diyerek bir adım öteye taşıdık. Geçmişlerindeki soykırımların hesabını veremeyenler başlattıkları dünya savaşlarının oluşturdukları kayıplardan ve terör örgütlerine verdikleri destekleri açıklamaktan kaçınıyorlar. Farklı yaklaşımlar beklemek elbette zordur.

Bu kriz, inanç ve renk gibi ayrımların yanı sıra zengin fakir herkesi etkiliyor. Salgından gelişmiş ülkeler çok daha fazla zarara sebep olmuştur.

Suriye'den Afganistan'a Balkanlara kadar kriz alanlarında ilkeli bir duruş sergiledik.

Kendilerini insan haklarında hukukta gelişmiş ülkeler arasında görenlerin seyrettikleri sorun alanlarında olmaktan kaçınmadık kaçınmayacağız.

BM'nin hızla gerçekleştirilecek yapısal dönüşümle insanlığın ortak çatısı haline gelmesi için çabalıyoruz. BM'yi eksikliklerine rağmen sorunları çözecek en önemli kurumlardan biri olarak görüyoruz.

Türkiye, 2053 vizyonumuzun ilk ve en kritik hedeflerinden biri olduğuna inandığım Yeşil Kalkınma Devrimi kapsamında iklim değişikliği için önemli bir adım atıyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler ve ülkemize verilen taahhütler çerçevesinde Paris İklim Anlaşmasını onaylama kararını aldık. İnşallah kasım ayında Glasgow'da yapılacak görüşmeler öncesi onay süreci tamamlanacak.

Sırf Cumhur İttifakı'nın imzası olduğu için her şeyi tersine göstermeye çalışsalar da tarihi bir anlaşmaya imza attık. Artık Türkiye'yi eleştiremeyecekler. Tam tersine biz onları yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlayacağız.

Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programımızı yeşil kalkınma devriminin gerektiği şekilde yürüteceğiz. Bu bizim için lüks, taviz ve kayıp değil. Bir süredir yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve orman alanlarının artırılması konusundaki adımlarımızla bu konuda önemli mesafe kat ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay Paris İklim Anlaşması'nı onaylama kararı aldık
OYNAT 01:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki ay Paris İklim Anlaşması'nı onaylama kararı aldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İklim değişikliğine ilişkin konuşan Erdoğan, 'Son dönemde yaşanan gelişmeler ve ülkemize verilen taahhütler çerçevesinde Paris İklim Anlaşması'nı onaylama kararını aldık. Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız.' dedi.

Türkiye elbette ki böyle tarihi bir meselede öncü bir rol üstlenecektir. Bizim safımız yine mazlumların mağdurların yanı olacaktır. İklim değişikliğinin yol açacağı sonuçlar konusunda da haksızlığın karşısında duracağız.

Net sıfır emisyon planı doğrultusunda eylem planı hazırlama çalışmalarına başladık. Tarım, atık ve su alanları olmak üzere TBMM'nin onayının ardından yürürlüğe koyacağız. Elbette kolay bir süreç olmayacak ama başaracağımızdan şüphemiz yok.

Türkiye ekonomisi salgın şartlarını ve kimi sıkıntıları geride bırakarak hak ettiği yere hızla yol alıyor. Eski Türkiye hastalıklarını yeniden hortlamaya çalışanların hevesini kursaklarında bırakma başarımız var. Salgın döneminde tüm dünyada kepenkler inerken biz istihdam için tüm imkanları seferber ettik.

İhracatımız 210 milyar doları geride bırakırken, istihdamımız da düzenli olarak artıyor. İstihdam oranı yüzde 45 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 12'ye geriledi.

Aziz Sancar ile birlikte çalışacak yeni stajyer programı başlatıyoruz. Bu öğrencileri bizzat Aziz Sancar seçecek.

Biz bakanlıklarımızla, kurumlarımızla, Meclisimizle Cumhur İttifakı'yla mücadele etmeyi sürdürüyoruz.

Eğitim en büyük yatırım yaptığımız alandır. Yüz yüze eğitim konusunda kararlı bir tutum ortaya koyduk. 6 Eylül'de başlayan eğitim öğretim faaliyetleri alınan tedbirlerle başarıyla yürüyor.

71 bin 320 okulda 1 milyon 172 bin öğretmenle 17 milyon 436 bini aşkın öğrencimizle eğitim öğretim devam ediyor.

Okullarda yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde yürütülmesi için 722 milyonluk ödeneği yerlerine ulaştırdık. Temizlik konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için temizlik çalışanlarını 42 bin ilave ile 113 bine çıkardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parklarda bankta yatanların öğrencilikle ilgisi yok
OYNAT 01:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parklarda bankta yatanların öğrencilikle ilgisi yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yurt kapasitesinin yetersiz olduğu iddialarıyla ilgili kendilerine gelen eleştirilere yanıt verdi. 'Barınamıyoruz' adı altında eylemler düzenleyenlerin, parklarda bankta yatanların öğrencilikle ilgisi olmadığını vurgulayan Erdoğan, 'Bunlar kendilerine göre sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi Parkı neyse bir başka versiyonudur. Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir.' dedi.

Önümüzdeki hafta da üniversitelerimizin tamamını kapsayan ortak bir akademik yıl töreni gerçekleştireceğiz. Üniversitelerin açılmasıyla iki yılın ardından yoğun bir talep ortaya çıktı.

Türkiye dünyanın en fazla sayıda kamu öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir. Son zamanlarda bazı park ve bahçelerdeki bankların üzerinde yatanlar, bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi Parkı neyse bir başka versiyonudur. Hükümete geldiğimizde 190 olan yurt sayısını 774'e 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık.

Özel yurtlarımızın 300 bine yakın yatak kapasitesi de öğrencilerimizin hizmetindedir. Ülkemiz bu konuda açık ara birincidir.

Bu yıl yurt başvuruları rekor kırarak 624 bine yükselmiştir. Yapılan başvuruların 430 bini yurtlarımıza yerleştirilmiştir. Yangın ve sel afet bölgelerinden gelen öğrencilere öncelik verilmiş, kredileri de burslara dönüştürülmüştür.

Biz şu anda 1.5 milyon öğrencimize burs ve kredi veriyoruz. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? Ev veya pansiyon türü yerlerde kalmayı tercih eden öğrencilerimiz de bulunmaktadır.

Şimdi ise 3-4 kişilik bazalı, banyolu, internetli otel standartlarında odalara dönüştürdük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
OYNAT 01:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bay Kemal bunlardan haberin var mı?" deyip tek tek sıraladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yurt kapasitesinin yetersiz olduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Muhalefetin bu iddialar üzerinden hükümeti hedef alıp siyaset devşirmesine ilişkin, 'Hükümete geldiğimizde 190 olan yurt sayısını 774'e 182 bin olan yatak kapasitesini 719 bine biz çıkardık. Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir. Biz şu anda 1.5 milyon öğrencimize burs ve kredi veriyoruz. Bay Kemal bunlardan haberin var mı?' ifadelerini kullandı.

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