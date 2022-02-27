Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Erzurum'daki toplantısına telefonla bağlandı: 2023'te Erzurum inşallah çok farklı bir coşkuyla sandıkları patlatacak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023'te de Erzurum inşallah çok farklı bir coşkuyla sandıkları patlatacaktır. 'Hiç durmak yok, yola devam' derken sadece Erzurum'da değil, Türkiye genelindeki tüm dadaşlardan farklı beklentilerimin olduğunu duyurmak istiyorum" dedi.

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