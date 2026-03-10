Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderler Türkiye ile Sudan ilişkilerini, Sudan'daki güvenlik durumunun son halini ele aldı.