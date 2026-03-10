Yeni Şafak
Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a: Füzeler için ortak inceleme ekibi kuralım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Pezeşkiyan, görüşmede İsrail ve ABD’nin İran ile komşu ülkeler arasında ayrılık çıkarmaya çalıştığını belirterek İran’ın Türkiye’ye yönelik füze saldırısı gerçekleştirdiği yönündeki açıklamaları reddetti. Pezeşkiyan, "İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı düzenlediği yönündeki iddialardan kaynaklanan yanlış anlaşılmanın giderilmesi amacıyla İran’a düşman ülkeler ve rejimler tarafından ortaya atılan iddiaları incelemek üzere ortak bir ekip kurmaya hazırız. Böylece iki dost ve kardeş ülke arasındaki ilişkiler, haber propagandalarından etkilenmeyecektir" dedi.



